Revelan nuevo video de la captura del presunto líder de “La Barredora"; así escapó de México

Tras la detención de Hernán “N”, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, autoridades de Paraguay revelaron nuevos detalles de su ruta de escape de México hacia el país sudamericano.

Cabe recordar que “El abuelo” o “Requena”, como era conocido” tenía una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, por lo que se encontraba prófugo desde febrero de 2025.

Ruta de escape de Hernán Bermúdez; países en donde estuvo antes de llegar a Paraguay

Mediante un comunicado, la Presidencia de Paraguay informó que el exsecretario de Seguridad abandonó México en enero de 2025, ingresó de manera clandestina a Brasil y fijó su residencia en Departamento Central.

Por su parte, el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar con sede en Villahermosa, confirmó la ruta que siguió Hernán “N":



Primeros reportes indican que se trasladó a Mérida, Yucatán.

De ahí se fue a Panamá; para, posteriormente, trasladarse a España-

El último rastro que se tuvo de él fue en Brasilia, Brasil

Finalmente, el pasado 12 de septiembre, un grupo de operaciones especiales de Paraguay de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizó un operativo donde fue aprendido el hombre señalado de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Revelan nuevo video de la detención de Hernán “N”

A través de su cuenta de X, el presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña reveló un nuevo video de la detención de Hernán ‘N’, quien residía en una lujosa vivienda ubicada en la ciudad de Mariano Roque Alonso, cerca de Asunción.

En las imágenes se aprecia la mansión desde los aires, luego un cuerpo táctico ingresando al lugar y subiendo las escaleras, donde un sujeto permanece arrestado en el suelo. Segundos más tarde aparece “El abuelo” sentado en un sillón.