La Furia de Adán Augusto: Se enoja al ser cuestionado sobre “La Barredora” y sus presuntos nexos

En medio del escándalo y los señalamientos de Adán Augusto López y su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, el líder de Morena en el Senado se mostró visiblemente molesto al ser cuestionado sobre un tema que le importa a todos los mexicanos, como es el caso de los vínculos entre políticos y el crimen organizado.

El periodista Gerardo Segura le preguntó sobre los señalamientos en su contra, que incluyen presunto tráfico de combustible y vínculos con el crimen organizado; sin embargo, el morenista contestó de manera molesta.

#AdánAugusto se molesta ante cuestionamientos por el "desmoronamiento" de "La Barredora"



En medio del escándalo del grupo criminal "La Barredora", el senador morenista Adán Augusto López se mostró visiblemente molesto al ser cuestionado sobre este tema.



Periodistas le…

El intercambio de preguntas y respuestas se calentó cuando el reportero cuestionó a Adán Augusto sobre la existencia de testigos protegidos que supuestamente han declarado en su contra, información que se encuentra en expedientes entregados por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Mire, mire, no sea mentiroso”, reviró el senador, visiblemente molesto, aludiendo a la imposibilidad de que la prensa tenga acceso a información protegida. La defensa del legislador se centró en el argumento de que las fiscalías están obligadas a mantener la secrecía de las investigaciones, por lo que ni un reportero ni ningún ciudadano podría conocer el contenido de las declaraciones de un testigo protegido. Sin embargo, Gerardo Segura mantuvo su postura, afirmando que la información está en los expedientes. El tenso cruce de palabras, que incluyó acusaciones de mentira mutuas, concluyó abruptamente cuando el senador decidió terminar la entrevista.

Gobierno de Tabasco reserva declaraciones patrimoniales de Hernán Bermúdez por cinco años

Cabe señalar que Hernán Bermúdez Requena se encuentra actualmente en prisión preventiva oficiosa en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde permanecerá mientras avanza el proceso.

La controversia se intensificó luego de que el gobierno de Tabasco decidiera reservar por cinco años las declaraciones patrimoniales de Bermúdez, lo que ha avivado la sospecha de un posible encubrimiento. El propio Adán Augusto ha reconocido que conoce a Bermúdez desde hace años y que incluso lo ayudó en su carrera.

