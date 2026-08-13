¿Quién puede responder? PAN propone derecho de réplica en las mañaneras

El Partido Acción Nacional (PAN) abrió un nuevo frente contra el gobierno de Claudia Sheinbaum al presentar una iniciativa para regular las conferencias mañaneras de la presidenta; esta propuesta impulsada por Jorge Romero, el dirigente nacional, tiene distintas vertientes.

La propuesta, impulsada por el dirigente nacional panista Jorge Romero Herrera y las bancadas del partido en el Congreso, plantea crear una nueva Ley de Comunicación Social para el Poder Ejecutivo Federal.

El objetivo principal es garantizar el derecho de réplica para ciudadanos y actores políticos que sean señalados durante las conferencias presidenciales.

PAN busca garantizar el derecho de réplica

Jorge Romero explicó que la iniciativa pretende que cualquier persona que sea señalada desde una mañanera tenga la posibilidad de responder.

El líder panista puso como ejemplo a la senadora Lilly Téllez y cuestionó que pueda ser increpada desde una conferencia presidencial sin contar con un mecanismo equivalente para defenderse.

La propuesta también plantea que las autoridades que difundan información oficial actúen con objetividad, buena fe y máxima diligencia para investigar y verificar los hechos que presenten como ciertos.

El PAN busca, además, que la comunicación social de las mañaneras se concentre en objetivos institucionales y no sea utilizada para influir en las posiciones políticas o ideológicas de la ciudadanía.

PAN acusa riesgo de censura contra periodistas

La iniciativa aparece como respuesta a los lineamientos que impulsa el Ejecutivo federal sobre el derecho de réplica en medios de comunicación.

Romero Herrera calificó esas disposiciones como “lineamientos censura” y advirtió que podrían generar autocensura entre los medios.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, también sostuvo que esos lineamientos buscan silenciar a periodistas críticos, ciudadanos y opositores.

Más allá de la confrontación partidista, el tema toca un punto fundamental: la libertad de expresión no puede quedar subordinada a los intereses del gobierno en turno.

Cualquier regulación debe garantizar el derecho de réplica sin convertirse en una herramienta para intimidar a quienes cuestionan al poder.

Lo dijimos claro: El derecho de #RéplicaMañanera debe de ser una realidad.



El régimen no puede decidir qué es lo que podemos de decir y qué no.



.@AccionNacional impulsa que tú puedas expresar lo que quieras sin miedo a ser silenciado.



Nosotros siempre defenderemos la… pic.twitter.com/WYeo5dKhv9 — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) August 13, 2026

PAN quiere evitar uso electoral de las mañaneras

José Elías Lixa, líder del PAN en la Cámara de Diputados, señaló que el partido también busca impedir que las mañaneras sean utilizadas para influir en elecciones mediante recursos públicos.

Por ello, los panistas proponen que durante las campañas electorales no se hable desde ese espacio sobre programas sociales y elecciones.

La iniciativa contempla además sanciones si las conferencias son utilizadas para realizar manifestaciones políticas, partidistas o ideológicas, así como para calumniar o injuriar a personas a partir de opiniones presentadas como hechos.

Morena defiende las conferencias de Sheinbaum

Morena respondió defendiendo las mañaneras y sostuvo que el gobierno garantiza la libertad de expresión, el derecho a la crítica y la pluralidad democrática.

El partido oficialista afirmó que la ciudadanía tiene derecho a conocer directamente las acciones del gobierno y destacó la participación de periodistas nacionales, locales, independientes y comunitarios.