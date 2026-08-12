Temas clave de la mañanera de la presidente hoy miércoles 12 de agosto, resumen EN VIVO

La administración federal presentó el desglose de sus proyectos de impacto social en Palacio Nacional y abrió el diálogo con los reporteros para atender los asuntos prioritarios del país. En Azteca Noticias te mostramos los anuncios principales y los compromisos de la jornada al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy miércoles 12 de agosto de 2026?

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 12 de agosto 2026. Hoy la acompañan deportistas que ganaron medallas en los Juegos Centroamericanos. Toma la palabra Rommel Pacheco, titular de la Conade. Señala que sí se pudo llegar más lejos: fueron 407 medallas las obtenidas. Es la mejor participación del país en toda la historia de los juegos.

Respecto a cuánto ascienden los premios a quienes obtuvieron medallas, Rommel Pacheco dijo que los montos son 50 mil la de oro, 35 mil la de plata y 15 mil la de bronce. Ahora de premiará por medalla obtenida. El bono del premio nacional es de casi 800 mil pesos. La presidente dijo que en la medida de los posible se aumentará el presupuesto.

Sobre el Mundial de Clubes 2029

Sobre la candidatura de México para el Mundial de Clubes 2029 y que México tenga la Copa Oro 2027, Rommel dijo que la Federación de Fútbol debe levantar la mano ante la instancia adecuada. México quiere ser sede del campeonato mundial femenil en el 2031. Dice que las federaciones tienen su propia elección y votación, son entes privados.

Sobre ayuda a Colombia tras el sismo

Sobre la ayuda a Colombia, la presidente dice que hoy sale ayuda. A través de las SRE pidieron algunas cosas específicas; ya despegaron dos aeronaves con 854 despensas y van elementos del ejército. 12, 13 y 14 de agosto se enviarán más de 2 mil despensas. Se estará en contacto a través de las cancillerías. Sobre el equipo de futbol infantil varado dice que están en contacto con ellos, y se ve la mejor manera para que puedan regresar.