"¿Me vas a mandar a matar”?: Carlos Mancilla y Arturo Ávila se enfrentan en el Senado (VIDEO)

Un acalorado enfrentamiento verbal, que casi llega a los empujones, se registró en el Patio del Federalismo del Senado de la República entre el diputado del PRI, Carlos Mancilla, y el diputado y vocero de la bancada de Morena, Arturo Ávila. La confrontación inició cuando el legislador morenista encaró al priista por el proceso de desafuero que rodea al dirigente nacional del tricolor, Alejandro "Alito" Moreno, tildando a Mancilla de "porro" y "perro de Alito". Sin embargo, la discusión subió rápidamente de tono entre manoteos, insultos personales y acusaciones directas por narcotráfico que paralizaron la actividad parlamentaria en los pasillos de la Cámara alta.

¡Se calentaron los ánimos en el Senado! 🔥



Carlos Mancilla (@CarlosGMancilla), diputado del PRI, y Arturo Ávila (@arturoavila_mx), diputado y vocero de Morena, protagonizaron un fuerte enfrentamiento por el desafuero de “Alito”.



Entre acusaciones, insultos y señalamientos de… pic.twitter.com/luk7XJwU9L — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 12, 2026

"Me vas a mandar a matar": Mancilla responsabiliza a Ávila de su seguridad

Durante el enfrentamiento grabado por testigos, Carlos Mancilla respondió con severas descalificaciones hacia el vocero guinda, acusándolo de estar vinculado al crimen organizado y catalogándolo como "vocero del narco y narco". En el momento más tenso de la trifulca, el legislador del PRI denunció públicamente haber recibido amenazas directas por parte de Ávila en pleno patio senatorial: "¿Me vas a amenazar también? ¿Me vas a mandar a matar con tus armas? Este pinche asesino me está amenazando; quieren censurar a la oposición, pero no lo van a lograr", exclamó Mancilla mientras el diputado de Morena optaba por retirarse hacia una de las oficinas del recinto para dar fin al altercado.

Tras la confrontación, Mancilla ofreció declaraciones a los medios en las que acusó a la cúpula de Morena de emprender una persecución contra la oposición y denunció que las amenazas del oficialismo han escalado a niveles de alta gravedad, citando como ejemplo publicaciones del senador Alejandro Murat dirigidas a "Alito" Moreno bajo la frase "Dead Man Walking".

El priista arremetió señalando que el verdadero origen del choque se debe a que ha investigado e imputado a Arturo Ávila desde la tribuna por ser supuestamente "proveedor de armamento del crimen organizado y traficante de influencias que ha obtenido contratos multimillonarios". Mancilla advirtió que el tricolor apelará a su inmunidad parlamentaria para seguir encarando a los perfiles de Morena a quienes tildó de "narcopolíticos", adelantando que no permitirán censura ni intimidaciones pese al clima de riesgo que enfrentan los opositores en el país.

Crece la tensión legislativa por el desafuero de "Alito" Moreno

El incidente refleja el clima de máxima polarización que se vive en el Congreso de la Unión tras el reinicio de los dictámenes y presiones de la mayoría oficialista para reactivar el juicio de procedencia contra Alejandro Moreno. Mientras Arturo Ávila desestimó la confrontación calificándola como un "espectáculo del PRI para llevarse las cámaras porque no tienen política", los integrantes de la bancada tricolor respaldaron a Mancilla y adelantaron que pedirán medidas de protección e investigación ante la amenaza del vocero morenista.

