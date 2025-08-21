La Zona Metropolitana de Guadalajara vivió una jornada violenta con al menos tres incidentes graves en distintas colonias. La policía estatal y municipal desplegó operativos luego de reportes de personas heridas de bala (una mujer y un adulto mayor agredidos a balazos), además de agresión con arma blanca en Tlajomulco de Zúñiga; aquí te contamos todo lo ocurrido, en la ZMG de Noche.

Adulto mayor baleado tras resistirse a robo en Tlajomulco de Zúñiga

El incidente más grave se registró en la colonia Rincón de los Copales, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Un hombre de 64 años fue asesinado a tiros durante un intento de asalto en su domicilio ubicado sobre Camino a San Isidro.

¿Qué pasó en Tlajomulco de Zúñiga? Según reportes oficiales, el abuelito se resistió al atraco, lo que provocó que los agresores accionaran sus armas múltiples veces, para luego huir.

La víctima fue trasladada en estado regular a un hospital privado en la colonia La Calma, municipio de Zapopan. Las autoridades localizaron varios casquillos percutidos en el lugar y ya iniciaron la investigación correspondiente en colaboración con la Fiscalía del Estado.

Mujer herida de gravedad en ataque a balazos en Lomas del Mirador

En otro hecho violento, pero este ocurrido sobre la calle Monte Ibérico Este, en la colonia Lomas del Mirador, una mujer de 25 años fue atacada sin mediar palabra por sujetos que circulaban en bicicleta. La víctima recibió un disparo que entró por el pecho y salió por la espalda, por lo que fue trasladada en estado grave a un hospital.

La Cruz Verde Concepción del Valle fue blindada por la policía mientras se realizaban las primeras indagatorias. El móvil del ataque aún es desconocido y la Fiscalía del Estado trabaja para identificar a los responsables y esclarecer los hechos.

Hombre apuñalado en San Miguel de Huentitán: en estado crítico

Finalmente, otro hombre de entre 25 y 30 años fue encontrado gravemente herido por arma blanca en la colonia San Miguel de Huentitán, en Guadalajara. La víctima presentaba una herida profunda en la axila, lo que afectó uno de sus pulmones, y fue ingresado al cubículo de shock en un hospital de tercer nivel.

Testigos indican que el ataque fue perpetrado por dos hombres sin mediar palabra. La Fiscalía del Estado ya investiga la agresión, mientras su estado de salud es grave.

¿Qué está pasando en Guadalajara? La serie de ataques ocurre en un contexto de creciente inseguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde el crimen organizado y la violencia urbana han generado alarma en la población y autoridades.

El despliegue policiaco y las investigaciones buscan detener esta ola de violencia, pero familias y ciudadanos claman por una urgente mejora en seguridad y prevención del delito; ¿qué medidas serían más efectivas en tu colonia para proteger a la gente?