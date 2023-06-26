Trabajador muere succionado por la turbina de un avión en aeropuerto de EU

Un avión de Delta Airlines vivió una tragedia luego que un trabajador del Aeropuerto Internacional de San Antonio murió tras ser succionado por una de las turbinas el pasado viernes 23 de junio, informó la Junta Nacional de Seguridad de Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

Los informes dictaminan que sucedió alrededor de las 22:00 horas, cuando el avión se trasladaba por la pista en dirección a un puerto de desembarque; el vuelo 1111 volvía de Los Ángeles y de momento se desconoce cómo el empleado terminó en la turbina del avión, algunas versiones indican que se puso delante del motor en marcha.

Empleado que murió en el avión Delta Airlines trabajaba en Unifi Aviation

La identidad del hombre se desconoce; sin embargo, se sabe que la víctima trabajaba en Unifi Aviation, misma que tiene una base de trabajadores para enviarlos a distintas aerolíneas; tras el incidente externaron sus condolencias para la familia y se dijeron profundamente tristes por la pérdida.

“Unifi Aviation está profundamente entristecida por la pérdida de nuestro empleado en el Aeropuerto Internacional de San Antonio durante un trágico incidente en las últimas horas del viernes 23 de junio de 2023 (...) Nuestros corazones están con la familia del fallecido, y seguimos enfocados en apoyar a nuestros empleados en el terreno y asegurarnos de que estén siendo atendidos durante este tiempo”, indicó la compañía.

Autoridades iniciaron la investigación sobre el empleado que murió en avión Delta Airlines

Unifi Aviation indicó que por respeto a la persona que murió no darán más información; sin embargo, aseguraron que la policía y los funcionarios ya investigan qué pasó en el lugar del accidente, anterior a estos comentarios consideraron que los procedimientos que tienen en cada una de sus áreas son los correctos para los trabajadores.

“Desde nuestra investigación inicial, este incidente no estaba relacionado con los procesos operativos, procedimientos y políticas de seguridad de Unifi. Por respeto al fallecido, no compartiremos ninguna información adicional. Mientras la policía y otros funcionarios continúan investigando este incidente, nos remitimos a ellos en proporcionar más detalles”, explicó la compañía Unifi Aviation.