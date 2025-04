PRI denuncia afiliación indebida de padres de familia a Morena en escuelas

Los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunciaron que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Trabajadores de la Educación (SNTE) de violar la ley electoral al afiliar de manera indebida a padres de familia en escuelas del país.

¿Cómo afilian a los padres de familia a Morena de manera indebida?

De acuerdo con lo expuesto por el tricolor, los maestros les dicen a los padres de familia que lleven su credencial de elector porque así es más fácil que les lleguen sus programas sociales.

“Los maestros invitan a los padres de familia a firmas de boletas, a festivales o festejos que se llevan en las escuelas. Ahí mismo en esos carteles, podemos ver los textos donde les dicen que después de la firma de boletas ahí estará un módulo de afiliación de Morena y que por favor lleven su credencial de elector. Que no es obligatorio; sin embargo, sería más fácil que les lleguen sus programas sociales si se afilian al partido”, denunció la senadora Cristina Ruiz.

La legisladora dijo que no se respeta el derecho de asociación, se viola la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. “Morena está cometiendo el delito de coacción, engaño y en materia de afiliación sancionada en la ley general en materia de delitos electorales”, dijo.

PRI pide al INE que se retiren los módulos de afiliación afuera de las escuelas

Aunado a ello, el PRI pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que retire los módulos de afiliación afuera de las escuelas y que revise el padrón simulado.

Al respecto, el dirigente Nacional del SNTE, el senador morenista Alfonso Cepeda Salas, rechazó que se esté violando la ley con afiliaciones indebidas y dijo que al momento el Sindicato magisterial lleva 800 mil afiliados a Morena.

“No se puede obligar a una maestra, a un maestro con esas características académicas o intelectuales a que realicen una acción donde se afilia bajo presión. No hay forma. Entonces la gente la hace por convencimiento y haciendo aplicación a un derecho ciudadano que tienen para participar en política. No hay instrucciones. No se dan instrucciones, simplemente se hizo una invitación para que participaran en la afiliación, pero hasta ahí cada quien utiliza”, declaró Cepeda Salas.