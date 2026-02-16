¿Qué llevan los astronautas en su maleta? El equipaje secreto y la “revolución digital” de Artemis II

¿Alguna vez te has preguntado qué llevan los astronautas en una misión espacial? Cuando el cohete de la misión Artemis II despegue, no solo llevará toneladas de combustible y tecnología de punta; llevará la esencia de cuatro seres humanos.

En la punta de esa mole de fuego, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se enfrentarán al vacío absoluto. Pero esta vez, el "cordón umbilical" con la Tierra será más fuerte que nunca, ya que podrán llevar su celular para capturar momentos especiales para sus familias.

El reto de los astronautas rumbo a la Luna: Un equipaje de apenas 4.5 kilos

En una misión lunar, cada gramo es un desafío logístico. Por ello, la NASA divide el equipaje de la cápsula Orión en dos categorías estrictas que separan el legado de la humanidad de la intimidad de sus tripulantes.



Official Flight Kit (OFK): Es la "embajada" en miniatura. Contiene banderas, pines y objetos conmemorativos que representan a las naciones aliadas. Este kit tiene un límite total de 4.5 kilos (10 libras), una cifra que no es una sugerencia, sino una ley de la física.

Cada gramo extra en este kit oficial exigiría más combustible y podría alterar el centro de gravedad de la nave, poniendo en riesgo la estabilidad durante la reentrada a la atmósfera.



Personal Preference Kit (PPK): Aquí es donde la misión se vuelve humana. Son las bolsas privadas donde los astronautas guardan sus recuerdos más íntimos, fotos familiares y, en esta ocasión histórica, sus celulares personales.

Mientras el OFK viaja para ser exhibido en museos y asegurar el legado de las naciones, el PPK viaja para asegurar que el espíritu de los astronautas resista la soledad del cosmos.

Revolución en órbita: Los celulares personales de los astronautas van al espacio

En un cambio de protocolo histórico anunciado en febrero de 2026, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, autorizó que la tripulación de Artemis II lleve sus celulares personales al espacio.

NASA astronauts will soon fly with the latest smartphones, beginning with Crew-12 and Artemis II. We are giving our crews the tools to capture special moments for their families and share inspiring images and video with the world. Just as important, we challenged long-standing… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 5, 2026

Esta decisión rompe con décadas de restricciones donde solo se permitían cámaras profesionales certificadas debido a los riesgos de interferencia y seguridad de las baterías de litio.

El objetivo es permitir que los astronautas graben fotos y videos desde su perspectiva personal para compartirlos con el mundo y también cargar con su propia música y fotografías familiares.

La tecnología no puede faltar en la maleta: De chips biológicos a semillas lunares

Justo al lado de los celulares, la cápsula alberga el experimento AVATAR (A Virtual Astronaut Tissue Analog Response), unos "órganos en un chip" con células de la propia tripulación para estudiar la radiación en tiempo real.

También semillas de árboles que se convertirán en los futuros "Árboles Lunares". Al volver, estas semillas serán germinadas y plantadas en escuelas de todo el mundo, sirviendo como un recordatorio viviente de que la humanidad alcanzó la órbita lunar una vez más.

Además, un microchip con millones de nombres de personas de todo el mundo asegura que, simbólicamente, toda la humanidad cruce los cintueros de radiación junto a ellos.

Al final, Artemis II es la prueba de que, sin importar qué tan lejos lleguemos, siempre necesitaremos llevar un poco de nuestro hogar con nosotros.