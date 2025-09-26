Un video que circula en redes sociales y que ha sido retomado por agencias de noticias, ha desatado controversia en Estados Unidos, luego de mostrar a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en medio de un operativo en Maryland, donde uno de ellos dejó caer su arma antes de apuntarla contra civiles que presenciaban el arresto de un hombre.

Este incidente sucedió durante la jornada del miércoles 24 de septiembre, según confirmó la agencia Reuters, que verificó la ubicación.

Another horrifying moment this week in Hyattsville, MD—just down the street from DC



ICE agents pulled their weapons and aimed them directly at bystanders for filming an arrest of a man who screamed “I AM AN AMERICAN” over and over again https://t.co/tuczUE6KkY pic.twitter.com/ms2egQ0LkG — Challkuchimaq (@kevsaucebro) September 25, 2025

¿Qué muestra el video del arresto de ICE en Maryland?

En las imágenes, se observa como agentes de ICE intentan someter a una persona cuando, en medio del forcejeo, uno de los oficiales deja caer su arma al suelo; segundos después, la levanta y la apunta hacia los testigos que grababan la escena.

Uno de los presentes, que filmaba desde su teléfono celular, se escucha decir: “We got you on camera pointing the gun” (“Te tenemos en cámara apuntando con el arma”); esa frase, que ha sido replicada miles de veces en redes sociales, ha alimentado la indignación pública entre la comunidad migrante.

Video below: “I am American. I am American.” A man pleads, “Ayúdame, ayúdame. Help me!”



Meanwhile, an ICE officer pulls a gun on innocent bystanders — in Hyattsville, MD. This is happening in America. Right now.



What are we doing about this? It MUST stop. @SenateDems… pic.twitter.com/E4a6WC82zU — Carolyn Barber, MD (@cbarbermd) September 25, 2025

Aumento de arrestos y críticas contra ICE

Este hecho ocurre en medio del recrudecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump. Cabe recordar que en agosto, Reuters ya había reportado que varios agentes de ICE expresaban preocupación por su seguridad, debido a la presión por incrementar drásticamente las detenciones de inmigrantes.

Mientras el Gobierno defiende al ICE y a la Patrulla Fronteriza asegurando que cumplen “con valentía su deber de proteger al país”, organizaciones civiles y legisladores demócratas han denunciado abusos y tácticas de miedo. Críticos señalan que la agencia ha recurrido a operativos con agentes enmascarados, vehículos sin identificación y arrestos en espacios públicos como escuelas, sitios de trabajo temporal y negocios de comunidades latinas.

Hasta el momento, ICE no ha emitido un comunicado oficial sobre el video; sin embargo, el incidente abre interrogantes sobre los protocolos de uso de armas de fuego y el impacto que estos operativos tienen en la confianza de la población hacia las autoridades migratorias.

La escena, grabada y difundida masivamente, se suma a una serie de episodios que alimentan el debate acerca del papel de ICE en las comunidades hispanas y los límites de su actuación en las calles; ¿crees que este tipo de incidentes podría acelerar cambios en la manera en que operan las agencias de inmigración en Estados Unidos?