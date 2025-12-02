Adulto mayor es detenido por agresión sexual a joven con Síndrome de Down en CDMX

Una joven de 19 años con Síndrome de Down fue víctima de una agresión sexual en la Ciudad de México (CDMX) y el presunto responsable fue un adulto mayor de 65 años de edad.

El caso fue expuesto ante las autoridades y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lograron ubicar y arrestar al presunto agresor sexual.

¿Qué se sabe de la agresión sexual a joven en CDMX?

El reporte policial indica que los hechos ocurrieron el 17 de noviembre de 2025, en calles del Pueblo de Santiago Acahualtepec, esto en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la CDMX.

Una vez que el caso fue de conocimiento por las autoridades, policías de la SSC ubicaron y arrestaron al presunto implicado días después de que se registró la agresión.

Fue el pasado 29 de noviembre, cuando los oficiales detuvieron a un hombre de 65 años, posiblemente relacionado con los hechos.

Joven de 18 años acusa a policía de CDMX de abusar de ella en su patrulla y abandonarla en Neza

Presunto agresor sexual de joven con Síndrome de Down traía droga

El señor fue detenido cuando se encontraba en la calle Amador Salazar, colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa, y durante la detención, le aseguraron 15 bolsitas con aparente marihuana.

¿Cómo se castiga el abuso sexual contra alguien en CDMX?

El abuso sexual en la CDMX, de acuerdo con el Artículo 176 del Código Penal capitalino, se castiga con una pena de uno a seis años de prisión.

La ley especifica que se entiende por acto sexual, cualquier acción dolosa, con sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual, que se ejerza sobre alguien, pero si esto ocurre bajo el uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Este delito se perseguirá por querella, salvo que concurra violencia.

El Artículo 177 señala que la persona que sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue a observar o ejecutar dicho acto, se le impondrá de dos a siete años de prisión. Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad.