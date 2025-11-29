Un policía de la Ciudad de México (CDMX) permanecerá en la cárcel tras ser acusado de abusar sexualmente de Lau, una joven de 18 años, dentro de una su patrulla y abandonarla en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) dio a conocer la historia de esta joven, quien además señaló que fue golpeada, drogada y abusada sexualmente el 24 de octubre de 2025.

Joven de 18 años acusa a policía de CDMX de abusar de ella en su patrulla y abandonarla en Neza

Procesan a policía de CDMX por abuso sexual de joven en patrulla de SSC

El presunto responsable fue identificado como Juan “N”, policía del sector Oasis de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Este viernes fue vinculado a proceso al ser investigado por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés agravado y violación equiparada.

Envían al Reclusorio Oriente a policía de CDMX acusado de abuso sexual

Luego de una audiencia de más de tres horas, un juez de control determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al policía y dictó dos meses para la investigación complementaria.

Juan "N" estará recluido en el Reclusorio Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Joven fue detenida y acusa que abusaron de ella en una patrulla de CDMX

La noche del viernes 24 de octubre de 2025, Lau esperaba un taxi de aplicación en el paradero de Santa Marta, en Iztapalapa, cuando una patrulla de la SSC se le acercó.

“Me dijo que me tenía que subir, que porque estaba alterando el orden y él me comentó que me iba a llevar a los separos”, relató Lau, pero ahí habría abusado de ella.

De acuerdo con la joven, el policía la pateó en diversas ocasiones y le habría dado de beber algo.

"Tengo muchos recuerdos distorsionados. Me dijo que si yo no le daba mi celular y lo desbloqueaba, que me iba a matar”, contó.

Sin embargo, la tragedia no acabó ahí, pues luego de que ella le prometió que no lo denunciaría, la abandonó en el municipio de Nezahualcóyotl.

Acusan que policías de Neza tampoco ayudaron a joven abusada

Vecinos que la vieron la ayudaron y llamaron a la policía municipal, pero los oficiales que llegaron, señalaron, nunca activaron los protocolos para una víctima de abuso.

Según los testimonios, los oficiales nunca la llevaron al Ministerio Público a denunciar ni a un hospital para recibir atención médica y la llevaron a casa de una tía.

