Encontramos hasta condones usados: La penitencia de los vecinos de la Basílica de Guadalupe tras la fe de los peregrinos

Miles de peregrinos llegan cada 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe para cumplir con su devoción. Familias completas, niños, abuelos y hasta mascotas emprenden largas caminatas para mostrar su fe.

Sin embargo, esta celebración también provoca problemas significativos para los habitantes del norte de la Ciudad de México, donde se concentra la multitud de fieles. Estos son algunos testimonios de los vecinos de la zona.

Caos vial y urgencias médicas: el alto costo de la movilidad para los vecinos de la Basílica

Mónica, vecina que tiene un pequeño negocio, comentó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que la llegada masiva de peregrinos afecta la movilidad porque “invaden los lugares que normalmente utilizamos” para estacionarse. La congestión obliga a los residentes a buscar soluciones alternativas y enfrentar incomodidades diarias.

Por su parte, Clara Plata relata que un 11 de diciembre, un día antes del Día de la Virgen de Guadalupe , tuvo que ir a urgencias y no pudo llegar en auto debido al tráfico: “Me tuve que ir caminando como pude y de regreso igual cuando salí de urgencias, también me tuve que regresar caminando en la noche.”

Basura y falta de respeto: el contraste de la devoción con el desorden en las calles

A pesar de los esfuerzos de algunos vecinos por entregar bolsas para que los peregrinos depositen su basura, Estefanía Ancona asegura que “realmente tiran la basura donde quiera” y añadió que la convivencia con algunos de ellos es muy mala, ya que pueden ser groseros.

Detalló que han encontrado desde botellas de alcohol hasta condones usados en las calles, lo cual genera un ambiente insalubre y peligroso para la comunidad.

Mascotas abandonadas y heridas: veterinaria atiende a los “perritos peregrinos”

En medio del caos, una veterinaria local ha atendido a “perritos peregrinos” que vecinos le llevan a su consulta. Mariel Rosales explica que recibe animales con enfermedades dermatológicas, pulgas, garrapatas e incluso heridas producidas durante la caminata o peleas entre perros. Además, señala que el ruido y el estrés afectan gravemente a los perros durante los eventos.

“Vienen a tomar": las contradicciones de la fe que denuncian los habitantes de la Basílica de Guadalupe

La llegada masiva de fieles a la Basílica , aunque llena de devoción, genera una contradicción para algunos vecinos. Estefanía Ancona comenta: “Muchos de sus pecados o reglas se contradicen, porque vienen a tomar, a faltarle el respeto a la gente”.

Los peregrinos continuarán con sus tradiciones, pero los residentes de la zona deberán buscar formas de convivir con esta difícil situación que mezcla la fe y el caos.

