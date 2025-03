Encuentran cadáver en una cisterna en Jalisco; pudo haber caído ahí hace años

El pasado lunes 10 de marzo, cuando se realizaba una obra, fue localizado un cadáver dentro de una cisterna en la colonia del Sur, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Se cree que la víctima llevaba llevaba años dentro del contenedor y habría muerto por ahogamiento, es decir, cuando todavía había agua, porque actualmente, según los vecinos esa cisterna ya no se usa.

Cadáver dentro de cisterna en Jalisco

Durante años, el cadáver de una persona permaneció en el interior de una cisterna ubicada en el Parque Cuba de la colonia Del Sur, el hallazgo se produjo el pasado lunes mientras se realizaban obras en la zona, lo que generó conmoción entre los vecinos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima habría muerto por ahogamiento cuando la cisterna aún contenía agua. Sin embargo, desde hace al menos dos décadas, la estructura dejó de utilizarse para dar suministro de agua.

Los vecinos del lugar han reaccionado con horror al descubrir que, posiblemente, el agua que alguna vez consumieron o utilizaron pudo haber estado en contacto con los restos humanos.

Isabel Jiménez, una residente de la colonia Del Sur, expresó su inquietud ante la noticia: “Para tomar, pero yo creo que hace unos 20 años ya no se usaba, yo no creo que hayamos tomado agua y si tomamos, pues ya qué le hacemos, ya nos la tragamos”.

¡Tomaron agua de cadaver”



Ocurrió en la Colonia del Sur en #Guadalajara, encontraron el cuerpo de una persona al interior de una cisterna de donde se abastecían los vecinos.



La historia en #ADN40 en #Jalisco pic.twitter.com/0x25OtfWuN — Juan Carlos Robles (@JuanCarlosRR_Tv) March 13, 2025

Otra vecina, Rosa María Guerrero, recordó cómo en el pasado la cisterna era un punto de abastecimiento de agua: “Ya tenemos mucho que ya no, pero aquí veníamos a hacer cola para lavar, no me acuerdo si también para tomar, pero eso fue más o menos hace 25 años, ya no había agua”.

El descubrimiento de los restos humanos generó la movilización de las autoridades, quienes se encargaron de asegurar el área y trasladar el cuerpo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para su análisis.

Hasta el momento, no se ha determinado la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas de su muerte, ni desde cuando está ahí, por lo que las investigaciones continúan para poder esclarecer los hechos y determinar si existen indicios de un posible crimen.

Ataque armado en Guadalajara

Durante la noche del pasado miércoles 13 de marzo, los habitantes de la colonia Miravalle en Guadalajara, fueron sorprendidos por el sonido de varias detonaciones de arma de fuego.

Alarmados por la situación, los vecinos no dudaron en realizar el reporte correspondiente a los números de emergencia, en respuesta la policía municipal y paramédicos se trasladaron al lugar de los hechos.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a dos hombres heridos por impacto de bala, uno de ellos un hombre de aproximadamente 40 años, quien perdió la vida tras un disparo en el rostro.

Mientras que la segunda persona, de 17 años de edad, recibió atención médica y fue trasladado a un hospital para su valoración y el tratamiento adecuado ante la situación.