¿Qué es la agualipo? Operación por la que murió una joven en Monterrey

Cinthia Lizeth Vega acudió el 5 de octubre a una clínica de Monterrey, Nuevo León, para realizarse un procedimiento conocido como agualipo, su intención era eliminar grasa corporal en algunas partes de su cuerpo; sin embargo, perdió la vida por la operación.

La joven pagó cuatro mil pesos a la clínica Elohim Servicios Integrales Estéticos, para someterse a este tipo de liposucción, pero con la primera aplicación de anestesia su presión se alteró y su estado de salud se agravó.

Cirugía considerada de menor riesgo termina en tragedia en Monterrey

El procedimiento por el que la joven pagó se llama agualipo, consiste en la extracción de grasa localizada en el cuerpo. Cinthia buscaba eliminar grasa corporal de sus brazos, del abdomen y de los glúteos, como se lo comentó a su padre semanas atrás.

Con esta operación, también conocida como Body Jet o Wal, las pacientes buscan moldear su cuerpo con una liposucción asistida por chorros de agua, los cuales generan una presión que desprende la grasa sin dañar los vasos sanguíneos u otros tejidos.

Con una cánula se extrae la grasa corporal y una vez que se aspira toda, es purificada para volver a introducirla al cuerpo en zonas como pómulos, mentón y mamas, lo que se conoce como lipofilling o lipotransferencia.

La duración máxima de la agualipo es de dos horas, aunque varía en cada persona, se utiliza un aparato llamado liposuctor Body-Jet que según páginas especializadas, ayuda a que las intervenciones sean más rápidas y con menor riesgo clínico.

De acuerdo con sitios especializados en cirugía plástica, para realizar el procedimiento es necesario aplicar anestesia, por tratarse de una operación menos invasiva, la hospitalización es ambulatoria, la recuperación puede tardar hasta siete días y deja cicatrices discretas.

Cinthia acudió a la clínica ubicada en la colonia Mitras Centro, de Monterrey, para someterse a este procedimiento estético, aunque su padre le insistió en que no lo hiciera pues no confiaba en el lugar.

#HechosPrimeraLínea | Pese a la oposición de su padre, Cinthia decidió hacerse una cirugía estética en una clínica no certificada y terminó perdiendo la vida. https://t.co/iEhw5xa8GC pic.twitter.com/XnIY5hINGI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 7, 2021

En Facebook existe una cuenta llamada “Elohim Spa en Monterrey Estafa”, donde jóvenes comparten su experiencia al acudir a dicho establecimiento, que después de este caso fue clausurado por autoridades sanitarias de Nuevo León.

“Es un mensaje para las muchachas jóvenes, que no vayan a cualquier clínica. Cinthia era una buena persona, le dije que no fuera y se fue… y ya no la vi”, sentenció el padre de la joven.

