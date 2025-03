¿AIFA en el abandono? Obra luce vacía tras una inversión de más de 4 mil 780 mdp

La terminal internacional del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) luce vacía; no hay un alma. Una vendedora de boletos de taxi da cuenta de ello, pues dice que no hay movimiento; “aquí no hay muchos vuelos, no tenemos”, cuenta.

Es lunes y solo hubo cuatro vuelos internacionales. El área nacional, en cuatro horas, registró 33 vuelos entre despegues y aterrizajes. En el mismo horario, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fueron 238 entre despegues y aterrizajes.

AIFA en números, ¿cuánto dinero ha recibido la obra?

Por esta razón, Mexicanos contra la Corrupción lo señalan como un aeropuerto que no es autosuficiente. Documentos de la cuenta pública de egresos del gobierno federal muestran los subsidios al AIFA desde su inauguración hace tres años. En 2022 recibió poco más mil 328 millones de pesos y para 2023 fueron más de mil 480 millones de pesos.

“El dato parcial que tenemos a 2024, lo conoceremos cuando digamos el formal cuando tengamos la cuenta pública en abril de este año, pero el último dato teníamos arriba de mil millones de pesos, y para 2025, hay presupuestados 924 millones de pesos”, cuenta Leonardo Núñez González, de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción.

Es decir, desde su inauguración, el AIFA ha recibido más de 3 mil 800 millones de pesos de subsidio, más los 924 millones que tiene presupuestado para este año, suman más de 4 mil 780 millones de pesos.

“Ciertamente, porque las proyecciones no se han cumplido, es decir, tú llevas un presupuesto de lo que esperas de pasajeros, de líneas, de lo que va a hacer el impuesto de la TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto), cuando lo compaginas con los gastos operativos o algunos que también se le está dando, no se han materializado”, señala José Oliver Ambía, especialista en Economía y Finanzas.

Costo de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco

Para estos especialistas, cancelar el Aeropuerto de Texcoco fue una de las peores decisiones del sexenio pasado. En un informe realizado por la Auditoria Superior de la Federación fechado en 2019 habla de que el costo de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco se estima en ese momento en más de 331 mil millones de pesos, pero hay que sumarle más los 75 mil millones de la construcción del AIFA, más los subsidios dan más de 411 mil millones de pesos. Pero aún falta sumar esto.

“Todos los costos, digamos ocultos, suman 450 mil millones de pesos”, dice Leonardo Núñez González.

Todo lo que se cobra de la TUA o Tarifa de Uso Aeroportuario del AICM se va al pago de los intereses y deuda por la cancelación de Texcoco. En el 2024 fueron 14 mil millones de pesos. El año pasado el AIFA tuvo una ganancia de menos de 500 millones de pesos. ¿cuánto tendría que pasar para pagar la deuda de 450 mil millones de pesos?

“Estamos esperando, que te gustan 800 años. No va a tener la cantidad de demanda que se esperaba y es un poco lo que tenemos con muchas otras obras que se sobreestimó, se hicieron cuentas demasiado alegres, lo que estamos viendo es que nos siguen costando”, añade Leonardo Núñez González.