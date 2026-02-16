¿Con copas de más? Alcalde de Cuautla llega a sesión de cabildo en presunto estado de ebriedad

El alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, se convirtió en tendencia luego de que se difundiera un fragmento de la sesión de Cabildo celebrada el pasado 12 de febrero. Lo que debía ser una reunión seria de trabajo, terminó pareciendo el final de una fiesta de madrugada.

En el material audiovisual, se observa al edil con la mirada perdida y una evidente dificultad para articular oraciones sencillas. Las palabras, que normalmente deberían fluir, parecían "pesarle kilos" al mandatario municipal.

"No voy a obedecer a intereses": El discurso del alcalde con trabas

Al intentar ponerse firme frente a sus regidores, el alcalde soltó frases como: “Trabajo para el pueblo de Cuautla y ustedes lo han visto... y sigo firme y así voy a seguir”. Sin embargo, la firmeza no se notó en su voz.

Al intentar dar la hora y fecha del evento (las 4:36 de la tarde), el alcalde titubeó tanto que tuvo que ser auxiliado, confundiendo los días y balbuceando frente al micrófono.

El que trabaja para el pueblo, en estado de ebriedad.

Van a decir que se le bajó la presión.



En Cuautla apareció el alcalde Jesús Corona Damián en visible estado de ebriedad durante una sesión de Cabildo.



Durante el inicio de la sesión realizada este jueves 12 de febrero en el… pic.twitter.com/JvhVXLdTHw — José Díaz (@JJDiazMachuca) February 13, 2026

¿Andaba borracho?

Tras la difusión del video, las redes sociales no perdonaron. Cientos de usuarios señalaron que el comportamiento de Corona Damián era el típico de alguien que está "pasado de copas".

Los comentarios criticando que un funcionario público presida un acto oficial en ese estado de desorientación no faltaron.

Así respondió el alcalde ante los señalamientos

Ante la lluvia de críticas, el Ayuntamiento de Cuautla lanzó un comunicado en Facebook para intentar apagar el fuego. Según el gobierno municipal, no hay que ser "mal pensados".

Aseguran que el alcalde no estaba ebrio, sino que traía un "desgaste físico considerable" y un "cansancio acumulado" por una agenda de trabajo muy intensa que incluyó viajes y traslados fuera de la ciudad.

"Cabildo arreglado": Alcalde habla de su propio equipo

A pesar de su estado, el alcalde aprovechó algunos de sus momentos de lucidez —o lo que fuera eso— para quejarse de su propio equipo. "Hasta siento que es un cabildo arreglado", soltó entre pausas prolongadas, mientras insistía en que quería obras para el municipio.

Sus palabras dejaron a los asistentes con más dudas que respuestas, mientras la grabación seguía registrando cada uno de sus tropiezos verbales.