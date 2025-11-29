Un joven fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por su probable participación en un asalto a mano armada a un transeúnte que caminaba en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto implicado habría amagado a su víctima para despojarla de sus pertenencias antes de intentar huir por calles aledañas tras el robo registrado sobre la calle Chimalpopoca.

Persecución virtual en CDMX para detener a asaltante

El presunto ladrón fue localizado mediante un monitoreo de operadores del C5, quienes le dieron seguimiento en tiempo real a la ruta de este sujeto. Con la información proporcionada, los policías en campo implementaron un despliegue que permitió ubicar al sujeto circulando hacia el primer cuadro de la ciudad.

Fue en la esquina de Calle López y Vizcaínas donde los policías lograron interceptarlo y le realizaron una revisión tras la cual le aseguraron el botín del asalto, así como un arma con la que presuntamente cometió el robo.

El hombre fue trasladado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia correspondiente, donde se definirá su situación jurídica y se integrará la carpeta de investigación.



