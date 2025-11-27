¿Renuncia Gertz Manero de la FGR? Esto dijo la presidenta Sheinbaum sobre carta que recibió

La incertidumbre sobre el futuro de la Fiscalía General de la República (FGR) se mantiene al máximo nivel. La presidenta Claudia Sheinbaum abordó los fuertes rumores sobre la salida de Alejandro Gertz Manero en su conferencia mañanera de este jueves.

Cabe señalar que su periodo concluiría formalmente en 2028; sin embargo, su continuidad ha sido tema de debate en los últimos meses.

Claudia Sheinbaum recibe carta del Senado sobre Gertz Manero

En su conferencia, la mandataria fue cuestionada directamente sobre si el Fiscal General había presentado su dimisión. Sheinbaum informó que, hasta el momento, no ha recibido directamente del Fiscal Gertz Manero una comunicación oficial manifestando su intención de renunciar al cargo.

#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein dijo que hasta el momento no ha recibido ninguna carta de renuncia por parte del Fiscal General de la República, Alejandro #Gertz Manero. Sin embargo, reconoció que si recibió una carta de #Senado relacionado con este tema.

"Hasta ahora no me lo ha manifestado. Yo recibí un documento del Senado que estoy analizando, ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar".

Al ser cuestionada sobre si el documento es sobre la renuncia del fiscal, la presidenta contestó:" Prefiero analizarla, lo que informo es que recibió una carta por parte del Senado de la República, la estoy analizando con los abogados, consejería jurídica y el día de mañana les informamos". Asimismo, pidió mayor coordinación entre la FGR y Fiscalías Estatales.

Supuesta reunión en el Senado a las 10 de la mañana

En redes sociales, algunos expertos en la materia indicaron que hay fuertes rumores de que el Senado de la República ha sido citado a una sesión plenaria extraordinaria este jueves a las 10:00 a.m.

La mañana de este jueves, el coordinador de #Morena, Adán Augusto López, llegó al #Senado, en medio de los rumores de la salida de Gertz Manero de la FGR.



Vía: @IrvingPineda pic.twitter.com/fN92su2QhP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2025

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, indicó que se abrirá la sesión del Senado a las 10.00 am y luego legisladores se irían a un receso. Fueron convocados por un “asunto de importancia del Ejecutivo”.

En la mañanera, la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre la visita de Adán Augusto López, líder de Morena en el Senado, a Palacio Nacional, a lo que respondió que por temas de agenda legislativa.

"Me reúno con ellos muy seguido, por lo menos todos los lunes, este lunes no pude reunirme con ellos, entonces quedan pendientes algunas leyes, hablamos sobre ese tema", dijo.