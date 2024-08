Sandra Paola exige la condena máxima para su exesposo, quien intentó matarla

Sandra Paola García Vázquez se volverá a ver cara a cara con su exesposo, Alejandro “N”, quien la golpeó y apuñaló brutalmente el 4 de febrero de 2023 en su vivienda ubicada en Zapopan, Jalisco.

Este miércoles se llevará a cabo una audiencia sobre el caso de intento de feminicidio de Sandra Paola, quien sobrevivió al ataque milagrosamente.

“Yo creo que es muy difícil decir que estoy lista. Yo creo que nadie jamás puede estar lista para pasar por esto, pero voy a entrar a ese centro de justicia con la frente en alto, porque él no cumplió con su cometido, que era matarme. Él creyó que sí, pero aquí estoy, estoy viva, me aferré a la vida. Ahora tenemos qué vernos a la cara y asumir las consecuencias de sus actos”, dijo en entrevista para Hechos Meridiano con Lucy Bravo y Alejandro Villalvazo.

Sandra Paola pide la condena máxima para su exesposo

La víctima dijo que tener justicia significaría que su agresor reciba una sentencia máxima por el intento de feminicidio ocurrido hace año y siete meses en Zapopan.

“La justicia sería que él se quede. Quiero una sentencia o condena con la máxima pena. Eso sería justicia porque, si lo piensas en mi misma, no me van a regresar mi salud. no hay manera de que regrese mi salud, pero entonces, si lo dejan encerrado con una sentencia máxima me daría tiempo a mí para recuperar lo más que se pueda”, dijo.

“Quiero que ninguna mujer pase por un caso similar": Sandra Paola

En la entrevista, Sandra Paola dijo que este año y siete meses ha sido más difícil de lo que creyó y ha aprendido mucho. Incluso señaló que transformó su dolor en aprendizaje y eso le ha servido mucho más.

“Duele cada historia de las que me entero. Yo creo que he pasado año siete meses aprendiendo a hacer todo. Si algo quiero dejarlo claro es que ninguna mujer pase por algo similar, que quede precedente, que los hombres sepan que si hacen daño a una mujer va a haber consecuencias, que no crean que van a poder seguir con su vida sin consecuencias y sin nada”, manifestó.