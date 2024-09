Inició el juicio oral contra agresor de Sandra Paola, acusado por tentativa de feminicidio y robo

Este martes 24 de septiembre, en el Centro de Justicia para la Mujer de Jalisco, comenzó el juicio oral contra Alejandro “N”, acusado de tentativa de feminicidio y robo calificado en agravio de su exesposa, Sandra Paola García , quien sobrevivió luego de ser golpeada y acuchillada en su propio hogar.

Los hechos ocurrieron el 4 de febrero del 2023, cuando Alejandro “N” ingresó al domicilio de Sandra Paola en la colonia Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan, y la agredió con un arma blanca frente a sus dos hijos menores de edad, causándole heridas de gravedad que la dejaron inconsciente. Tras el violento ataque, Alejandro tomó el celular de su exesposa y huyó en la camioneta de la víctima.

Sandra busca justicia y terminar con este episodio de su vida

Este juicio oral significaría el inicio del fin en el proceso contra el supuesto agresor de Sandra Paola, quien permanece en prisión preventiva desde febrero de 2023.

“Espero que esto me permita tener paz, que me permita dar carpetazo a este episodio de mi vida, que no fue nada agradable para empezar y que me permita vivir en paz a mí y a mis hijos y a mi familia, porque este episodio tan dramático y tan trágico y tan feo nos quitó toda la paz”, afirmó con dificultad al hablar Sandra Paola.

Por su parte, la abogada de Sandra Paola, Marisol Navarro, detalló que para el juicio oral están citados por lo menos 50 testigos del caso , por lo que esta etapa podría durar entre cuatro y cinco días.

“Entramos en la etapa más importante de este procedimiento que es la etapa de juicio en ella se hace una exposición de los hechos y de las circunstancias de la acusación se van a desahogar todas las pruebas para culminar con un fallo que que esperamos que obviamente sea una sentencia condenatoria y que además se le imponga la pena más alta que los delitos que haya cometido así lo establezcan”, explicó la abogada Marisol Navarro.

Mientras tanto, Fuerza Informativa Azteca buscó a los abogados de Alejandro “N” para conocer la postura sobre la defensa, sin embargo, no hubo respuesta.