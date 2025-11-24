Frío intenso en CDMX: Activan Alerta Amarilla por temperaturas de hasta 4 grados

¡Cuidado con resfriarse! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en seis alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) debido a que se esperan temperaturas bajas durante la mañana del lunes 24 de noviembre.

En las zonas más altas se espera que el termómetro llegue a 4 y 6 grados entre la medianoche y las 8 de la mañana, por lo que se recomienda utilizar ropa abrigadora.

¿En qué alcaldías se activó la Alerta Amarilla?

Las zonas más boscosas, especialmente al poniente y sur de la capital, se encuentran bajo alerta por bajas temperaturas, especialmente en:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse adecuadamente y cuidar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Método “cebollita”: así puedes combatir el frío con ropa

Para protegerse del frío, los expertos sugieren el método “cebollita”, que consiste en vestirse en capas que pueden ayudar a conservar la temperatura corporal:



Una prenda ligera cercana a la piel para mantener el calor: Se recomienda que sea ropa de poliéster

Una capa intermedia que funcione como aislante térmico: Como sudaderas o suéteres de lana

Una capa externa resistente al viento y la humedad: Por ejemplo, una chaqueta rompevientos.

Este método permite adaptarse a cambios de temperatura a lo largo del día y reduce el riesgo de enfermedades respiratorias. Evitando así, sudar de más.

En esta temporada de #frío, atiende las recomendaciones de #Ollin, el chapulín de la prevención.

▶️Usa ropa abrigadora 🧥🧣🧤

▶️Si realizas actividades al aire libre, utiliza cubrebocas😷

▶️Evita cambios bruscos de temperatura🌡️

▶️Mantente hidratado e ingiere alimentos ricos en… pic.twitter.com/5PspMUUwIp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 23, 2025

¿Cuál es el nivel máximo de alerta por frío en la CDMX?

La CDMX cuenta con un sistema de alertas meteorológicas relacionadas con bajas temperaturas, diseñado para activar medidas preventivas y proteger a la población. El esquema cuenta con cinco niveles, que funcionan de la siguiente manera:



Nivel Verde: Temperaturas por encima de 6 °C, condiciones normales.

Alerta Amarilla: Entre 4 y 6 °C, sugiere precaución ante posibles daños menores.

Alerta Naranja: Entre 1 y 3 °C, impacto mayor en estructuras frágiles y riesgo moderado para la salud.

Alerta Roja: Entre -2 y 0 °C, fenómenos que pueden causar daños evidentes.

Alerta Púrpura: Temperaturas iguales o inferiores a -3 °C, riesgo grave para la comunidad.

Para este lunes, la Alerta Amarilla se encuentra activada en seis alcaldías de la capital, por lo que se recomienda consultar reportes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades para mantenerse seguro, sobre todo en la entrada de frentes fríos.