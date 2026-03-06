tva (1).png

Desaparecen dos adolescentes en Quintana Roo: Buscan a Vanessa y Leslie

Ambas jóvenes fueron vistas por última vez en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y su búsqueda permanece activa, a través de la Alerta Amber.

Activan Alerta Amber en Quintana Roo por desaparición de dos adolescentes
Desaparecieron en el municipio de Benito Juárez|X @FGEQuintanaRoo

Escrito por: Citlalli Sánchez

En el estado de Quintana Roo desaparecieron dos adolescentes, por lo que se activó la Alerta Amber para localizarlas, ya que se teme que puedan ser víctimas de algún delito.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer las fichas de búsqueda, para que los ciudadanos puedan aportar cualquier dato que ayude a encontrar a Leslie Viridiana y a Vanessa Veneriny.

Alerta Amber por Leslie Viridiana: Datos para poder encontrarla

El pasado 4 de marzo vieron por última vez a Leslie Viridiana Sánchez López, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; sin embargo, se desconoce qué ropa usaba en ese momento.

La joven de 16 años mide 1.60, es de complexión robusta y cabello largo, color castaño; como seña particular, se reportó que tiene una cicatriz entre las cejas, así como un lunar en el pómulo derecho.

La Fiscalía del estado indicó que cualquier dato que ayude a encontrarla, puede reportarse al número 998 881 7150, extensión 2130.

También buscan a Vanessa Veneriny en Quintana Roo

La Alerta Amber también se activó para localizar a la adolescente Vanessa Veneriny Estrada Rodríguez, de 15 años, quien fue vista por última vez en el municipio de Benito Juárez.

Cuando la vieron por última vez, utilizaba un pants color negro y tenis negros con franjas blancas; es de complexión delgada y cabello ondulado, mide 1.53 y tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con la figura de dos serpientes con unas rosas.

En el mismo número, 998 881 7150, extensión 2130, se puede reportar cualquier dato que sea de utilidad para que las autoridades localicen a la joven.

¿Cómo saber si una Alerta Amber está activa?

En la página oficial de la Fiscalía de Quintana Roo existe un apartado dedicado a las fichas de búsqueda de la Alerta Amber, donde se actualiza la información en caso de que un menor de edad sea localizado.

La dependencia también comparte en sus redes sociales la información detallada de los menores desaparecidos, para que los ciudadanos aporten cualquier dato que permita encontrarlos, ya que podrían ser víctimas de algún delito.

