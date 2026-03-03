VIDEO: Patrulla se pasa el alto y atropella a un motociclista en Cancún, Quintana Roo

Se registró un fuerte accidente en la avenida Kabah con 20 de Noviembre dejó a un motociclista gravemente lesionado, luego de chocar contra una patrulla que acudía a un servicio de emergencia, en Cancún, Quintana Roo.

El percance ocurrió cuando la unidad oficial con número económico 5212 circulaba con códigos encendidos —luces y sirena— para atender un llamado en la Supermanzana 50. Automovilistas que avanzaban sobre la Kabah comenzaron a abrir paso; sin embargo, el conductor de una motocicleta Yamaha roja habría intentado cruzar cuando el semáforo se puso en verde, en ese momento pasó la patrulla a toda velocidad, provocando el fuerte accidente.

¿Qué pasó en la avenida Kabah con 20 de Noviembre en Cancún?

De acuerdo con los primeros reportes, la patrulla municipal se dirigía a atender un reporte cuando ocurrió el choque en el cruce con 20 de Noviembre. Tras el impacto, la unidad oficial terminó sobre la ciclovía, con las bolsas de aire activadas, lo que evidencia la fuerza del golpe.

El motociclista salió proyectado y quedó tendido sobre el pavimento con posibles fracturas. Testigos señalaron que el choque fue tan fuerte que varios conductores detuvieron su marcha para auxiliar y evitar otro incidente.

Paramédicos de una empresa privada llegaron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios. Luego de estabilizarlo, trasladaron al lesionado en ambulancia a un hospital para su valoración médica especializada. Hasta el momento, se informó que su estado de salud es delicado.

¿Quién tuvo la responsabilidad en el choque entre patrulla y motociclista en Cancún?

Elementos de Tránsito municipal realizaron el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrió exactamente el accidente y deslindar responsabilidades. Como parte del protocolo, la conductora de la patrulla fue puesta a disposición de la autoridad competente mientras se define su situación legal.

El caso ya fue turnado a la Fiscalía General del Estado, que será la instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y establecer responsabilidades conforme a la ley.

Cabe destacar que, al momento del accidente, la patrulla se encontraba en trayecto a la Supermanzana 50 para atender un reporte, lo que implica que circulaba con preferencia de paso debido al uso de códigos de emergencia.

Sobre el hecho de tránsito ocurrido esta mañana en la avenida 20 de Noviembre, informamos lo siguiente: pic.twitter.com/bXC97511Jr — SMSCyT de Benito Juárez (@PoliciadeCancun) March 3, 2026

Tráfico y afectaciones tras el accidente en Kabah

El choque generó importantes afectaciones viales durante varios minutos en la zona. La circulación se volvió lenta mientras se realizaban las maniobras de auxilio, el levantamiento de evidencias y el retiro de las unidades involucradas.

La avenida Kabah es una de las arterias principales de la ciudad, por lo que este tipo de incidentes impacta de inmediato la movilidad, especialmente en horas de alta circulación.

Autoridades hicieron un llamado a respetar los vehículos de emergencia cuando circulan con sirena y luces encendidas, ya que intentar ganarles el paso puede tener consecuencias graves, como ocurrió en este caso.

