¡Ayúdalas a volver! Madre e hija desaparecen en callas de Tlalpan, CDMX; ambas son menores de edad

¡URGENTE! Activan la Alerta Amber en la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México, tras la desaparición de Rosa Elena, de 17 años, y su hija Paola Samari, una bebé de tan solo 1 año de edad; temen por su seguridad.

En caso de tener información que ayude a encontrar a las menores de edad, comunícate directamente con la Fiscalía de la CDMX.

Buscan a Rosa Elena y Paola Samari en Tlalpan; estas son sus características.

Rosa Elena Elizalde Flores, joven de 17 años de edad, desapareció el pasado 3 de febrero 2026 tras salir de su casa en compañía de su hija Paola Samari Eizalde Flores, de tan solo un año de edad.

Estas son las características clave para encontrar a la madre e hija desaparecidas en la colonia Toriello Guerra, en Tlalpan.

Rosa Elizalde Flores, de 17 años:



Estatura 1.60

Complexión delgada

Tez morena clara

Cabello castaño oscuro y quebrado

Ojos grandes y de color café

Señas particulares: Tatuaje en la mano izquierda con la figura de un ángel y letras, además de un tatuaje en el pecho y una cicatriz en su muñeca izquierda.

La última vez que se le vio, la madre vestía un pantalón de mezclilla color azul deslavado, tenis negros, mochila azul y una cobija de Hello Kitty.

Paola Samari Elizalde Flores, bebé de 1 año:



No se especificó la estatura

Complexión robusta

Tez morena clara

Cabello lacio y de color castaño

Ojos grandes y de color café. +

El día de su desaparición, la bebé llevaba un vestido blanco, mayas blancas y una chamarra roja.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Rosa Elena Elizalde Flores, de 17 años y Paola Samari Elizalde Flores de 1 año , vistas por última vez este 03 de febrero en la colonia Toriello Guerra, alcaldía Tlalpan. pic.twitter.com/HTV2ZCvzxc — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) February 4, 2026

¿Cómo activar la Alerta Amber en la CDMX?

La Alerta Amber se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?

Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Para acelerar el proceso las y los afectados deben ir al Ministerio Público, con la siguiente información y papeleo:



Identificación oficial de la persona que solicita la Alerta Amber

Nombre completo del menor

Fotografía del menor

Sexo

Edad

Lugar dónde sucedieron los hechos

Lugar dónde fue visto la última vez

Características físicas

Señas particulares

Ropa que usaba

Padecimientos

Especificar si tiene alguna discapacidad

Descripción del hecho