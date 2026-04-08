Con férula en el brazo, roban de su familia a Sofía, de 5 años, en el Edomex; activan Alerta AMBER

Sofía Bautista Valencia desapareció el 27 de marzo de 2026 en Valle de Chalco, en el Estado de México (Edomex), por lo que las autoridades de la entidad emitieron la Alerta AMBER para dar con su paradero.

La pequeña tiene 5 años de edad, 1.25 metros de estatura, complexión delgada, cara ovalada, tez morena clara, cabello negro y lacio, nariz recta, ojos medianos color café, labios delgados, boca mediana y mentón oval.

La pequeña vestía una playera color blanco, pants negro y tenis blancos. Tiene una férula de yeso en el brazo izquierdo, lunar pequeño en el lado derecho de la nariz y una mancha en el lado derecho de la espalda baja, de coloración gris.

La Fiscalía del Estado de México advirtió que Sofía Bautista Valencia fue robada de su familia y pide la colaboración de la ciudadanía en caso de tener información que lleve a su localización.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/PXAhFXgMo2 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 8, 2026

¿Cómo funciona la ALERTA AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia que se activa en los casos más graves de desaparición o secuestro de menores de edad. Su principal objetivo es involucrar a la ciudadanía para agilizar la localización de niñas, niños y adolescentes, con el fin de que puedan ser encontrados sanos y salvos.

Este sistema funciona a través de la difusión masiva de información relevante del menor desaparecido. Los avisos se transmiten en distintos canales como radio, televisión, anuncios en la vía pública, así como en teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos habilitados para recibir este tipo de notificaciones.

Actualmente, la Alerta AMBER opera en al menos 27 países, incluyendo México y Estados Unidos, lo que permite coordinar esfuerzos a nivel internacional en casos de desaparición infantil.

¿Cómo se activa la Alerta AMBER?

Para iniciar el proceso de activación, es necesario comunicarse al número telefónico con cobertura nacional 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas del día, durante todo el año.

Además, los familiares del menor deben acudir al Ministerio Público correspondiente en su localidad para agilizar el procedimiento. Una vez que se confirma que no se cuenta con información sobre el paradero del menor, la activación de la Alerta AMBER se realiza de manera inmediata.

