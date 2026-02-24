José Antonio estaba con su madre y desapareció en Guanajuato; activan Alerta AMBER

El niño José Antonio Jiménez López, de apenas 4 años de edad, está desaparecido en Guanajuato, por lo que las autoridades de la entidad emitieron la Alerta AMBER para poder ubicarlo.

El menor tiene estatura de 1.10 metros, cabello negro y lacio, ojos redondos café oscuro. José Antonio desapareció el 19 de enero de 2026 y estaba acompañado de su madre cuando desapareció en el municipio de Purísima del Rincón.

La Fiscalía de Guanajuato asegura que teme por la ubicación de José Antonio Jiménez López, ya que puede ser víctima de un delito.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del niño José Antonio Jiménez López de 4 años, Purísima del Rincón, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/uFf8NvNdBY — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) February 23, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo que se activa en situaciones consideradas de alto riesgo por la desaparición o presunto secuestro de un menor de edad. Su finalidad principal es sumar el apoyo de la ciudadanía para agilizar la localización de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de encontrarlos sanos y salvos.

Este sistema de búsqueda se difunde de manera masiva a través de distintos canales de comunicación. Las alertas pueden emitirse en estaciones de radio, canales de televisión, carteles colocados en espacios públicos, así como en teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos con capacidad para recibir este tipo de notificaciones.

Actualmente, la Alerta AMBER opera en al menos 27 países alrededor del mundo, entre ellos México y Estados Unidos, como parte de los esfuerzos internacionales para fortalecer los protocolos de búsqueda inmediata ante la desaparición de menores.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER es necesario realizar una llamada al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además del reporte telefónico, los familiares del menor desaparecido deben acudir al Ministerio Público correspondiente en su localidad, con el fin de agilizar el proceso. Una vez que se confirma que no se tiene información sobre el paradero del menor de edad, la activación de la alerta se realiza de manera inmediata.

La rapidez en el reporte y la difusión de la información son elementos clave para fortalecer las labores de búsqueda y aumentar las posibilidades de localización.