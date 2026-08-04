Salió a visitar a su familia y terminó en un canal de aguas negras en la CDMX

Una salida cotidiana estuvo a punto de terminar en tragedia para un hombre de 65 años en la alcaldía Gustavo A. Madero. Lo que parecía un trayecto para visitar a unos familiares terminó con un operativo de rescate, luego de que cayera a un canal de aguas negras y fuera localizado inconsciente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La rápida intervención de los cuerpos de seguridad evitó que el incidente tuviera consecuencias mayores y permitió que el adulto mayor abandonara el lugar acompañado de su pareja sentimental.

Hombre cae a canal de aguas negras en la colonia Valle de Madero

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Peña Gorda y Tuxpan, en la colonia Valle de Madero, donde un hombre cayó a un canal de aguas negras por causas que no fueron detalladas por las autoridades.

La emergencia fue detectada por personal del Centro de Comando y Control (C2) Norte, desde donde se alertó a policías de la SSC para que acudieran de inmediato al sitio.

Al llegar, los oficiales encontraron una escena delicada: el hombre, de 65 años, permanecía inconsciente y parcialmente sumergido dentro del canal. Sin perder tiempo, los uniformados realizaron las maniobras necesarias para sacarlo del agua y ponerlo en un lugar seguro.

🚨 En la colonia Valle de Madero, @TuAlcaldiaGAM, un hombre de 65 años cayó a un canal de aguas negras en el cruce de Peña Gorda y Tuxpan.



Elementos de la @SSC_CDMX lograron rescatarlo inconsciente; paramédicos lo diagnosticaron policontundido, sin necesidad de traslado.



Su… pic.twitter.com/6Kz23itdm9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 4, 2026

Hombre fue diagnosticado como policontundido tras caída

Una vez fuera del canal, el hombre recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos que acudieron al lugar para valorar su estado de salud.

Tras la revisión médica, fue diagnosticado como policontundido, es decir, con diversos golpes derivados de la caída. A pesar de lo aparatoso del incidente, los especialistas determinaron que sus lesiones no ameritaban traslado a un hospital.

El rescate concluyó sin mayores complicaciones gracias a la rápida coordinación entre el personal del C2 Norte, los policías capitalinos y los servicios de emergencia.

Pareja del adulto mayor confirmó que iba a visitar familiares

Mientras las autoridades atendían la emergencia, al sitio llegó la pareja sentimental del hombre, quien explicó a los oficiales que su esposo había salido con la intención de visitar a unos familiares cuando ocurrió el accidente.

Después de recibir la valoración médica y confirmarse que se encontraba fuera de peligro, el adulto mayor pudo retirarse del lugar por sus propios medios acompañado de su esposa.