VIDEO | Adulto mayor es “tacleado” durante carrera en Huamantla y termina en el suelo

La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para desatar una ola de indignación, cuando a unos metros de la meta de la Carrera de Colores 2026, en Huamantla, Tlaxcala, un adulto mayor terminó en el suelo luego de que un organizador le cerró el paso.

El video se viralizó rápidamente y abrió dos conversaciones al mismo tiempo; la primera, sobre el uso de la fuerza contra un corredor de la tercera edad y la segunda es aquella que a raíz del auge del running ha surgido, las personas que participan en carreras sin inscripción, una práctica que muchos consideran riesgosa porque altera la logística del evento, desde el abastecimiento de agua hasta el control de los corredores.

Adulto mayor fue derribado cuando estaba a punto de cruzar la meta

Las imágenes que rapidamente le dieron la vuelta a las redes sociales ocurrieron el pasado domingo durante la Carrera de Colores, de acuerdo con una entrevista que realizó el propio Don José a medios locales, intentó inscribirse y pagar su lugar en la competencia, pero ya no había registros disponibles. Aun así decidió recorrer el circuito, aunque sin número oficial.

Ahí indicó que cuando estaba aproximadamente a dos metros de la meta, un integrante de la organización le impidió el paso y lo derribó, provocando una fuerte caída frente a decenas de asistentes.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento exacto en que un hombre con lentes intercepta al corredor y lo hace caer, ocasionando algo más que no cruzar una meta, perderse una competencia que requiere meses.

😡¡Infeliz!



Durante la “Carrera de Colores” en Huamantla, #Tlaxcala, un adulto mayor fue derribado cuando estaba por cruzar la línea de llegada. El hecho quedó grabado en video pic.twitter.com/cT0FfAncH8 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 3, 2026

Correr sin número: una práctica que divide a la comunidad runner

Desde hace varios años, organizadores y corredores inscritos señalan que quienes participan sin número pueden complicar la operación del evento. Al no estar contemplados en el registro oficial, ocupan espacios en los carriles, incrementan la demanda en los puntos de hidratación, utilizan servicios destinados para quienes pagaron su inscripción y dificultan el control de seguridad en caso de una emergencia.

A pesar de esto NADA es justificación para realizar una agresión física; existen múltiples formas para que detener a una persona que corre sin registro, desde filtros, etc.

Tras la caída, Don José se perderá una de las competencias más importantes para todo corredor, el maratón de la CDMX 2026, mismo que requiere meses de preparación y que hoy, por una agresión, ya no podrá hacer.

Ayuntamiento de Huamantla pide investigar lo ocurrido

La mañana del 3 de agosto, el presidente municipal de Huamantla, Salvador Santos Cedillo, lamentó públicamente lo sucedido y rechazó cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad de los asistentes, especialmente de una persona adulta mayor.

El alcalde precisó que la organización, el control de accesos y la operación de la carrera estuvieron a cargo de la empresa privada Zona T, mientras que el ayuntamiento únicamente brindó apoyo institucional y logístico.

Aun así, aseguró que no se pretende minimizar lo ocurrido y sostuvo que, si existió una agresión, una falta o un delito, deberá investigarse y quien resulte responsable tendrá que responder conforme a la ley.

Por su parte, la empresa organizadora informó que realiza una revisión interna para esclarecer los hechos y fortalecer sus protocolos de actuación en futuras ediciones, especialmente en la zona de meta, donde ocurrió el incidente.

