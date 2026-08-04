¡Para completar el “outfit”! Vuelca tráiler de pantalones y comenzó la rapiña en Axapusco frente a la GN

Un tráiler que transportaba pantalones volcó sobre la autopista México-Tulancingo, a la altura del municipio de Axapusco, Estado de México, lo que de inmediato provocó rapiña, las personas se acercaron para llevarse la mercancía, pese a la presencia de autoridades.

El percance también generó complicaciones viales con dirección a la Ciudad de México, mientras equipos de emergencia atendían al conductor lesionado y trabajaban para retirar la pesada unidad.

¿Qué pasó en la autopista México-Tulancingo?

Tras la volcadura, automovilistas que transitaban por la zona detuvieron su marcha y descendieron de sus vehículos para acercarse al tráiler siniestrado.

En cuestión de minutos, hombres y mujeres comenzaron a cargar paquetes de pantalones, incluso cruzando las cintas de seguridad colocadas para resguardar el lugar.

Aunque elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área para proteger la carga, varias personas lograron ingresar y retirar parte de la mercancía.

Videos difundidos en redes sociales muestran a personas de distintas edades alejándose con paquetes de ropa mientras otros permanecían alrededor de la unidad volcada.

#Axapusco rapiñan pantalones.



Luego de la volcadura de un tráiler que transportaba pantalones, decenas de personas se robaron la mercancía.



El accidente ocurrió en la Carretera México-Tulancingo.



La policía fue superada en numero. pic.twitter.com/Xm0GWci6pg — Daniel de Rosas (@danielderosastv) August 4, 2026

¿Cómo quedó la circulación en la México-Tulancingo?

El accidente provocó una fuerte carga vehicular con dirección a la Ciudad de México, ya que fue necesario cerrar parcialmente la circulación para permitir las maniobras de retiro del tráiler.

Personal de Protección Civil de Axapusco y Otumba trabajó junto con grúas de alto tonelaje para levantar la unidad y liberar la autopista.

El conductor del tráiler resultó lesionado y fue trasladado a un hospital de la región para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las causas que provocaron la volcadura.