Seguridad de Guanajuato contradice versión del rapero Santa Fe Klan sobre disparos de policías; esto ocurrió esa madrugada

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato rechazó que policías municipales hayan disparado contra familiares y trabajadores del rapero mexicanos, Ángel Quezada, Santa Fe Klan, luego de la denuncia pública realizada por el cantante por un presunto ataque ocurrido la madrugada del lunes 3 de agosto en las inmediaciones de su tienda.

Luis Gamba Castillo, titular de Seguridad Ciudadana, aseguró que los agentes acudieron a la colonia Santa Fe después de recibir una llamada al número de emergencia '911' por una posible riña; reconoció que durante la intervención se escucharon disparos en la zona, pero sostuvo que los policías que atendieron el reporte no utilizaron sus armas.

Policía acudió por una riña; un elemento terminó lesionado

La movilización comenzó después de las 04:00 horas, cuando el número de emergencias recibió un reporte sobre personas que presuntamente peleaban y arrojaban objetos en un domicilio.

Según la versión de Seguridad Ciudadana, los primeros agentes solicitaron apoyo de otras unidades después de escuchar detonaciones en otro punto de la colonia; durante la intervención, uno de los policías habría sido golpeado, por lo que posteriormente presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

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Santa Fe Klan asegura que cámaras captaron las patrullas

La versión del rapero Ángel Quezada, Santa Fe Klan, es distinta. El artista denunció mediante sus plataformas digitales que familiares y empleados habrían sido atacados a disparos cerca de su establecimiento en Guanajuato.

Santa Fe Klan se encontraba en Hermosillo, Sonora, cuando ocurrieron los hechos; según su denuncia, pudo conocer lo sucedido mediante las cámaras de seguridad del negocio y afirmó que las grabaciones permiten identificar números de patrullas y placas de vehículos oficiales presuntamente relacionados con el incidente.

Fiscalía deberá esclarecer quién realizó los disparos

Gamba Castillo respaldó la actuación de los policías municipales, aunque señaló que también será respetada la denuncia realizada por el cantante.

Seguridad Ciudadana abrió además un expediente interno a raíz de los señalamientos difundidos en redes sociales; en paralelo, la Fiscalía deberá analizar los indicios balísticos y las demás evidencias para determinar quién disparó y deslindar responsabilidades.