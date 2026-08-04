‘El huérfano’ se sale de control; provoca incendio y explosión en fiestas patronales de Xico

Nuevos videos muestran el momento en que un incendio y explosión de pirotecnia provocó que decenas de asistentes corrieran para ponerse a salvo durante las fiestas patronales de Xico, Veracruz; días después del accidente, autoridades municipales confirmaron oficialmente que 21 personas resultaron lesionadas por los fuegos artificiales que salieron disparados hacia distintos puntos de la zona.

El accidente ocurrió la noche del viernes 31 de julio durante las celebraciones en honor a Santa María Magdalena , cuando fue encendido 'El Huérfano', el último torito del recorrido; la estructura cayó de su soporte y la pirotecnia comenzó a salir en diferentes direcciones mientras había personas alrededor.

Videos muestran cómo la pirotecnia salió disparada durante la fiesta

Las imágenes captadas por habitantes permiten observar los segundos posteriores al incidente; mientras algunos asistentes se alejan rápidamente del lugar, restos encendidos quedan esparcidos en diferentes puntos y el humo comienza a cubrir parte del espacio donde se desarrollaba la celebración.

En medio de la emergencia, incluso se observa a personas intentando sofocar algunos de los restos con prendas mientras otros buscan mantenerse lejos de la pirotecnia.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Xico intervino para atender a quienes resultaron alcanzados durante el accidente; el municipio había instalado previamente un módulo de auxilio como parte del operativo para las festividades.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUÉ PASÓ EN AMATITÁN, JALISCO? FUERTE EXPLOSIÓN E INCENDIO DURANTE FIESTAS PATRONALES DEJA HERIDOS

🚨🔥 Se salió de control el “torito”



La pirotecnia del tradicional “Toro del Huérfano” falló durante las fiestas patronales de Santa María Magdalena en Xico, Veracruz, dejando 21 personas con quemaduras.



Protección Civil informó que los lesionados fueron atendidos en el lugar y… pic.twitter.com/qtQ5rMLtih — CódigoQro (@CodigoQro) August 3, 2026

Protección Civil confirma 21 lesionados tras accidente en Xico

El saldo oficial fue de 21 personas con lesiones, principalmente quemaduras superficiales y parciales; los afectados fueron valorados y atendidos por paramédicos en el mismo lugar.

De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil Municipal, ninguna de las lesiones puso en riesgo la vida de los asistentes, por lo que no fue necesario trasladarlos a hospitales.

'El Huérfano' formaba parte del cierre de las fiestas patronales de Santa María Magdalena; el incidente ocurrió durante el recorrido del último torito de pirotecnia programado para las celebraciones.