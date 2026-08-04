Caso feminicidio Valeria Márquez llega a audiencia clave: este martes decidirán si Iván Martín ‘N’ va a proceso

Iván Martín'N', señalado como presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, fue imputado por el crimen ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco.

La imputación se realizó después de que la Fiscalía de Jalisco y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmaran su detención el pasado 1 de agosto ; el caso quedó ante el Juez Vigésimo de Control y Juicio Oral, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Partido Judicial, Miguel Ángel Galván Esparza.

Iván Martín 'N' permanecerá en prisión; el 4 de agosto se define su situación

Durante la audiencia, Iván Martín 'N' decidió no declarar y su defensa solicitó acogerse al plazo constitucional; por esta razón, la resolución sobre su posible vinculación a proceso quedó pendiente.

La siguiente audiencia está programada para el 4 de agosto a las 14:00 horas; mientras llega ese momento, el imputado permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa.

Será entonces cuando el juez determine, con base en los datos presentados durante el procedimiento, si existen elementos para que Iván Martín 'N' enfrente formalmente un proceso penal por el feminicidio.

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#IMPORTANTE | Autoridades de Jalisco detuvieron a un presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en Zapopan en mayo de 2025.



Las investigaciones apuntan a que el crimen estaría relacionado con la captura de Ramón Ángel “N”, alias El R1,… pic.twitter.com/xUSGWzDhht — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 2, 2026

Fiscalía indaga su participación antes y después del ataque

Las investigaciones no limitan la posible intervención del detenido al momento en que ocurrió la agresión; la Fiscalía de Jalisco sostiene que existen indicios sobre una presunta participación de Iván Martín ‘N’ antes, durante y después del ataque contra la influencer Valeria Márquez.

El feminicidio ocurrió mientras la víctima realizaba una transmisión en vivo; a partir de las investigaciones, el Ministerio Público reunió datos que posteriormente permitieron solicitar una orden de aprehensión contra el sospechoso.

Cateo en Zapopan forma parte de la investigación del feminicidio de Valeria Márquez

Como parte de las diligencias también fue realizado un cateo en un inmueble de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, donde las autoridades aseguraron diversos indicios relacionados con la investigación.

El caso permanece a cargo del área especializada de la Fiscalía de Jalisco encargada de investigar delitos contra mujeres, menores de edad y hechos relacionados con violencia de género.

La investigación continuará mientras avanza el proceso judicial; el siguiente punto clave llegará el 4 de agosto, cuando se determine si Iván Martín ‘N’ es vinculado a proceso por el feminicidio.