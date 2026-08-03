¡Ojo si sacarás tu Licencia Edomex! Agosto inicia con cambios en las unidades móviles; consulta las nuevas sedes

Tramitar tu licencia de conducir rápido, sin filas y muy cerca de tu domicilio ya es posible gracias la caravana de las unidades móviles en el Edomex; durante agosto estas son las fechas oficiales en las que podrás obtenerla por primera vez o renovarla sin acudir a los módulos permanentes.

¿Dónde estarán las unidades móviles para sacar la licencia Edomex esta semana?

La nueva programación estará disponible del 3 al 8 de agosto en distintos municipios del Estado de México, con sedes que cambiarán dependiendo del día; por ello, antes de salir de casa conviene revisar qué unidad móvil estará más cerca de ti, su dirección exacta y el horario para realizar el trámite.

Lunes 3 de agosto

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque; estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Tultitlán: Calle Zodiaco s/n, Unidad Morelos 3a Sección; frente a la Delegación Administrativa de la Zona Oriente.

Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Rey Neza.

Chimalhuacán: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Santa María Nativitas; estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Tlalmanalco: Av. Morelos s/n, San Cristóbal Tezopilo.

Tepotzotlán: Calle Virreynal Mz. 012, San Martín; frente al Palacio Municipal.

Martes 4 de agosto



Zumpango: Av. Luis Donaldo Colosio s/n, Barrio San Juan; Terminal de Servicios Expresso.

Chapultepec: Calle Independencia 300, San Miguel Chapultepec I Sección; frente al Palacio Municipal.

Texcoco: Primera Cerrada de Nezahualcóyotl 110, Centro; frente al Palacio Municipal.

San José del Rincón: Calle Guadalupe Victoria 12, Centro; frente a Presidencia Municipal.

Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Rey Neza.

Chimalhuacán: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Santa María Nativitas; estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque; estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Tultitlán: Calle Zodiaco s/n, Unidad Morelos 3a Sección; frente a la Delegación Administrativa de la Zona Oriente.

Tepotzotlán: Calle Virreynal Mz. 012, San Martín; frente al Palacio Municipal.

Miércoles 5 de agosto



Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Rey Neza.

Tepetlaoxtoc: Calle Hidalgo Mz. 004, Rancho el Cayon; frente al Palacio Municipal.

Chimalhuacán: Av. Independencia Lt. 11, Mz. 9, Corte San Pablo; entre Calle Camino Viejo y Cerrada Tres de Mayo.

Otzolotepec: Calle Hidalgo 1, Villa Cuauhtémoc; frente al Palacio Municipal.

San José del Rincón: Calle Guadalupe Victoria 12, Centro; frente a Presidencia Municipal.

Chapultepec: Calle Independencia 300, San Miguel Chapultepec I Sección; frente al Palacio Municipal.

Texcoco: Primera Cerrada de Nezahualcóyotl 110, Centro; frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque; estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Tultitlán: Calle Zodiaco s/n, Unidad Morelos 3a Sección; frente a la Delegación Administrativa de la Zona Oriente.

Jueves 6 de agosto



Lerma: Calle Juárez 1, Centro; frente al Palacio Municipal.

Otzolotepec: Calle Hidalgo 1, Villa Cuauhtémoc; frente al Palacio Municipal.

San José del Rincón: Calle Guadalupe Victoria 12, Centro; frente a Presidencia Municipal.

Chapultepec: Calle Independencia 300, San Miguel Chapultepec I Sección; frente al Palacio Municipal.

Texcoco: Primera Cerrada de Nezahualcóyotl 110, Centro; frente al Palacio Municipal.

Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Rey Neza.

Tepetlaoxtoc: Calle Hidalgo Mz. 004, Rancho el Cayon; frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque; estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Tultitlán: Calle Zodiaco s/n, Unidad Morelos 3a Sección; frente a la Delegación Administrativa de la Zona Oriente.

Viernes 7 de agosto



Tultitlán: Calle Zodiaco s/n, Unidad Morelos 3a Sección; frente a la Delegación Administrativa de la Zona Oriente.

Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Rey Neza.

Chimalhuacán: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Santa María Nativitas; estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque; estacionamiento de Outlets Punta Norte.

San José del Rincón: Calle Guadalupe Victoria 12, Centro; frente a Presidencia Municipal.

La Paz: Calle 9, Mz. 81, Lt. 7, Valle de Los Reyes.

Nezahualcóyotl: Lateral de Av. Central, esquina Valle de Yukón s/n, Valle de Aragón 1a Sección.

Mexicaltzingo: Independencia Poniente 100, Centro; frente al Palacio Municipal.

Texcoco: Primera Cerrada de Nezahualcóyotl 110, Centro; frente al Palacio Municipal.

Sábado 8 de agosto



Texcoco: Primera Cerrada de Nezahualcóyotl 110, Centro; frente al Palacio Municipal.

San José del Rincón: Calle Guadalupe Victoria 12, Centro; frente a Presidencia Municipal.

Mexicaltzingo: Independencia Poniente 100, Centro; frente al Palacio Municipal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VERIFICACIÓN EDOMEX TIENE NUEVO CAMBIO EN AGOSTO; ESTOS AUTOS DEBEN REALIZAR EL TRÁMITE

¿Cuánto cuesta la Licencia Edomex 2026 y qué documentos debes llevar?

Antes de acudir a una unidad móvil de la Licencia Edomex 2026, revisa el costo que corresponde a tu trámite y prepara los documentos necesarios; así evitarás que un requisito faltante impida completar el proceso.

Los costos son:



Automovilista (Tipo A): $777

Motociclista (Tipo C): $777

Chofer particular (Tipo E): $1,017

Permiso provisional Tipo B: $777

Permiso provisional Tipo A: $3,694

Duplicado: $525

Para realizar el trámite deberás presentar acta de nacimiento legible, CURP actualizada, identificación oficial vigente y comprobante de pago ; además, cuando corresponda, será necesario contar con el examen de conocimientos aprobado.

Antes de acudir, verifica que los datos personales coincidan en toda la documentación y lleva tu expediente completo para evitar contratiempos al momento de solicitar o renovar tu licencia.