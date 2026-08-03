¡Ojo si sacarás tu Licencia Edomex! Agosto inicia con cambios en las unidades móviles; consulta las nuevas sedes
¿Necesitas tramitar tu Licencia Edomex? Consulta dónde estarán las unidades móviles del 3 al 8 de agosto, con fechas, municipios y direcciones para acudir.
Tramitar tu licencia de conducir rápido, sin filas y muy cerca de tu domicilio ya es posible gracias la caravana de las unidades móviles en el Edomex; durante agosto estas son las fechas oficiales en las que podrás obtenerla por primera vez o renovarla sin acudir a los módulos permanentes.
¿Dónde estarán las unidades móviles para sacar la licencia Edomex esta semana?
La nueva programación estará disponible del 3 al 8 de agosto en distintos municipios del Estado de México, con sedes que cambiarán dependiendo del día; por ello, antes de salir de casa conviene revisar qué unidad móvil estará más cerca de ti, su dirección exacta y el horario para realizar el trámite.
Lunes 3 de agosto
- Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque; estacionamiento de Outlets Punta Norte.
- Tultitlán: Calle Zodiaco s/n, Unidad Morelos 3a Sección; frente a la Delegación Administrativa de la Zona Oriente.
- Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Rey Neza.
- Chimalhuacán: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Santa María Nativitas; estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.
- Tlalmanalco: Av. Morelos s/n, San Cristóbal Tezopilo.
- Tepotzotlán: Calle Virreynal Mz. 012, San Martín; frente al Palacio Municipal.
Martes 4 de agosto
- Zumpango: Av. Luis Donaldo Colosio s/n, Barrio San Juan; Terminal de Servicios Expresso.
- Chapultepec: Calle Independencia 300, San Miguel Chapultepec I Sección; frente al Palacio Municipal.
- Texcoco: Primera Cerrada de Nezahualcóyotl 110, Centro; frente al Palacio Municipal.
- San José del Rincón: Calle Guadalupe Victoria 12, Centro; frente a Presidencia Municipal.
- Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Rey Neza.
- Chimalhuacán: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Santa María Nativitas; estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.
- Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque; estacionamiento de Outlets Punta Norte.
- Tultitlán: Calle Zodiaco s/n, Unidad Morelos 3a Sección; frente a la Delegación Administrativa de la Zona Oriente.
- Tepotzotlán: Calle Virreynal Mz. 012, San Martín; frente al Palacio Municipal.
Miércoles 5 de agosto
- Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Rey Neza.
- Tepetlaoxtoc: Calle Hidalgo Mz. 004, Rancho el Cayon; frente al Palacio Municipal.
- Chimalhuacán: Av. Independencia Lt. 11, Mz. 9, Corte San Pablo; entre Calle Camino Viejo y Cerrada Tres de Mayo.
- Otzolotepec: Calle Hidalgo 1, Villa Cuauhtémoc; frente al Palacio Municipal.
- San José del Rincón: Calle Guadalupe Victoria 12, Centro; frente a Presidencia Municipal.
- Chapultepec: Calle Independencia 300, San Miguel Chapultepec I Sección; frente al Palacio Municipal.
- Texcoco: Primera Cerrada de Nezahualcóyotl 110, Centro; frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque; estacionamiento de Outlets Punta Norte.
- Tultitlán: Calle Zodiaco s/n, Unidad Morelos 3a Sección; frente a la Delegación Administrativa de la Zona Oriente.
Jueves 6 de agosto
- Lerma: Calle Juárez 1, Centro; frente al Palacio Municipal.
- Otzolotepec: Calle Hidalgo 1, Villa Cuauhtémoc; frente al Palacio Municipal.
- San José del Rincón: Calle Guadalupe Victoria 12, Centro; frente a Presidencia Municipal.
- Chapultepec: Calle Independencia 300, San Miguel Chapultepec I Sección; frente al Palacio Municipal.
- Texcoco: Primera Cerrada de Nezahualcóyotl 110, Centro; frente al Palacio Municipal.
- Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Rey Neza.
- Tepetlaoxtoc: Calle Hidalgo Mz. 004, Rancho el Cayon; frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque; estacionamiento de Outlets Punta Norte.
- Tultitlán: Calle Zodiaco s/n, Unidad Morelos 3a Sección; frente a la Delegación Administrativa de la Zona Oriente.
Viernes 7 de agosto
- Tultitlán: Calle Zodiaco s/n, Unidad Morelos 3a Sección; frente a la Delegación Administrativa de la Zona Oriente.
- Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Rey Neza.
- Chimalhuacán: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Santa María Nativitas; estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.
- Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque; estacionamiento de Outlets Punta Norte.
- San José del Rincón: Calle Guadalupe Victoria 12, Centro; frente a Presidencia Municipal.
- La Paz: Calle 9, Mz. 81, Lt. 7, Valle de Los Reyes.
- Nezahualcóyotl: Lateral de Av. Central, esquina Valle de Yukón s/n, Valle de Aragón 1a Sección.
- Mexicaltzingo: Independencia Poniente 100, Centro; frente al Palacio Municipal.
- Texcoco: Primera Cerrada de Nezahualcóyotl 110, Centro; frente al Palacio Municipal.
Sábado 8 de agosto
- Texcoco: Primera Cerrada de Nezahualcóyotl 110, Centro; frente al Palacio Municipal.
- San José del Rincón: Calle Guadalupe Victoria 12, Centro; frente a Presidencia Municipal.
- Mexicaltzingo: Independencia Poniente 100, Centro; frente al Palacio Municipal.
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¿Cuánto cuesta la Licencia Edomex 2026 y qué documentos debes llevar?
Antes de acudir a una unidad móvil de la Licencia Edomex 2026, revisa el costo que corresponde a tu trámite y prepara los documentos necesarios; así evitarás que un requisito faltante impida completar el proceso.
Los costos son:
- Automovilista (Tipo A): $777
- Motociclista (Tipo C): $777
- Chofer particular (Tipo E): $1,017
- Permiso provisional Tipo B: $777
- Permiso provisional Tipo A: $3,694
- Duplicado: $525
Para realizar el trámite deberás presentar acta de nacimiento legible, CURP actualizada, identificación oficial vigente y comprobante de pago; además, cuando corresponda, será necesario contar con el examen de conocimientos aprobado.
Antes de acudir, verifica que los datos personales coincidan en toda la documentación y lleva tu expediente completo para evitar contratiempos al momento de solicitar o renovar tu licencia.