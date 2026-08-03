SAID Edomex 2026: Alumnos que tienen hasta el 12 de agosto para hacer cambios de escuela SEP

¿Tu hijo quiere cambiarse de escuela? El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) 2026 abrió la segunda fase del programa para que padres de familia soliciten cambios de escuela o turno, así como para realizar inscripciones tardías en el Estado de México (Edomex).

Con el fin de garantizar un lugar en cualquier escuela de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para aquellos alumnos que no realizaron su inscripción a tiempo, o en casos especiales necesiten cambiar de escuela privada a pública, el sistema SAID dio a conocer las fechas, divididas en tres fases, según sea la situación.

Resultados SAID Edomex 2026: Fechas para cambio de escuela o inscripción extemporánea

Debido a que la convocatoria establece vertientes diferentes , algunos alumnos deberán completar su registro de cambio antes del 12 de agosto. ¿Para quiénes aplica esta fecha?

Con base en el calendario establecido:



Del 6 al 12 de agosto de 2026: Alumnos que cursan grados intermedios que vienen de escuelas privadas o públicas y quieran hacer el cambio.

Alumnos que cursan grados intermedios que vienen de escuelas privadas o públicas y quieran hacer el cambio. Del 13 al 19 de agosto de 2026: Alumnos que cuentan con preinscripción ordinaria del SAID y necesitan hacer cambio de escuela.

Alumnos que cuentan con preinscripción ordinaria del SAID y necesitan hacer cambio de escuela. Del 20 al 26 de agosto de 2026: Registro para alumnos de nuevo ingreso a preescolar, primaria o secundaria y no cuentan con folio SAID o si cursaron el grado anterior en otro estado.

📚 La segunda fase del #SAID2026 ya está en marcha.



Si tus hijas o hijos participarán en el proceso de inscripción o cambio de escuela, consulta la convocatoria, conoce los requisitos y revisa las fechas correspondientes.



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Requisitos para hacer el cambio de escuela SAID 2026 Edomex

Para iniciar con el trámite se debe acceder al sitio oficial del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), donde el día que se indique los padres de familia deberán escoger la opción de cambio de escuela.

Se deberá capturar la CURP y datos del alumno, además de ingresar la Clave Centro de Trabajo (CCT) del plantel al que se quiera hacer el cambio o ingreso.

Por ello, los tutores deberán tener los siguientes documentos a la mano:



CURP

Clave del Centro de Trabajo (CCT) y nombre de la escuela pública donde desean solicitar el ingreso.

Datos del alumno

Aceptar el Aviso de Privacidad y los términos de la convocatoria durante el registro.

Una vez que hayas concluido con el registro, el sistema generará un acuse en formato PDF con un folio de trámite, el cual deberás descargar y mostrar el día de la inscripción del alumno.

¿Cuándo comienza el ciclo escolar 2026-2027?

¡Tómalo en cuenta! Las clases del ciclo escolar 2026-2027 comenzarán oficialmente el lunes 31 de agosto, por lo que los interesados en hacer cambio de turno o inscripción extemporáneo deberán cumplir con el trámite a tiempo.

En este enlace podrás consultar las escuelas participantes para realizar el cambio. Solo debes seleccionar el nivel educativo e ingresar el nombre de la escuela o la Clave del Centro de Trabajo (CCT) para verificar la disponibilidad

