“Una lana o te vas": Extorsionador amenaza a la luz del día en el Bosque de Chapultepec (VIDEO)

El Bosque de Chapultepec, uno de los pulmones y centros turísticos más importantes de la Ciudad de México (CDMX), se ha convertido en escenario de miedo para algunos de sus visitantes. A través de una denuncia en redes sociales que se ha viralizado rápidamente, un grupo de personas expuso un alarmante intento de extorsión y la posterior e ineficaz respuesta de la autoridad.

El incidente, ocurrido este agosto de 2025, ha encendido las alertas sobre la seguridad en una de las áreas de esparcimiento más concurridas por familias y turistas.

¿Qué está pasando en Chapultepec? Así captaron a presunto extorsionador

Según el relato de las víctimas, todo comenzó cuando un individuo se les acercó para pedirles dinero. Ante la negativa, el sujeto cambió su tono a uno agresivo y amenazante, asegurando que si no cooperaban, “los iban a sacar” o que “se tenían que ir del bosque” con su gente, dando a entender que operaba con impunidad en la zona.

La táctica de intimidación escaló cuando el presunto extorsionador abrió su bolso tipo “mariconera” para mostrar varios teléfonos celulares, en un gesto para amedrentar a sus víctimas. La amenaza fue directa y sin rodeos:

“O te caes con una lana o te tienes que ir del bosque”.

⚠️ La inseguridad llegó a #Chapultepec | Turistas denuncian que son víctimas de extorsión en el Bosque de Chapultepec, un sitio emblemático de la #CDMX. Un video muestra a un presunto extorsionador amenazando a un hombre para "cobrar" por estacionarse.



Todos los detalles con… pic.twitter.com/rcyGb6NZ7R — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 20, 2025

Policías de CDMX dejan ir a supuesto extorsionador

Atemorizados, los visitantes se negaron a ceder a la extorsión y llamaron a la policía. Minutos después, un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) llegó al lugar y confrontó al sospechoso en un “careo"; sin embargo, para la sorpresa e indignación de los denunciantes, el policía decidió no detener al individuo y lo dejó ir únicamente con una “amonestación” verbal.

Las víctimas relataron con impotencia cómo el extorsionador se marchó “tan campante” e, incluso, se reía de ellos en su cara mientras se alejaba, seguro de su impunidad.

La inacción del oficial no solo no resolvió la situación, sino que dejó al grupo de visitantes con “aún más miedo”. Ahora, exigen a las autoridades capitalinas que se investigue a fondo este tipo de delitos que atentan contra la tranquilidad de miles de personas.

