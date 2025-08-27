Lluvias en la CDMX (otra vez): Alerta en todas las alcaldías por fuertes precipitaciones y caída de granizo
Emiten alerta por fuertes lluvias en la CDMX; consulta nuestro minuto a minuto sobre el clima para la tarde de este miércoles 27 de agosto 2025.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco debido al pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles.
En estas demarcaciones se esperan precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros durante el periodo de las 12:15 de la tarde a la medianoche.
Se activa Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 27/08/2025 en las demarcaciones de Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
Además, se emitió una alerta amarilla para las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. Para estas zonas, se prevén lluvias de 15 a 29 milímetros y granizo en el mismo lapso.
Pronóstico del clima en la CDMX
Esta tarde, la Ciudad de México tendrá un clima cálido a templado con cielo nublado.
Se ha emitido alerta naranja y amarilla por el pronóstico de lluvias fuertes, posibles tormentas eléctricas y granizo. Además, se esperan vientos con fuertes rachas en la capital.
#PronósticoDelTiempo || Esta tarde el ambiente será cálido a templado con cielo nublado en la Ciudad de México. Recuerda que se activó la Alerta Naranja y la Alerta Amarilla por lluvias fuertes 🌧️, actividad eléctrica🌩️ y posible caída de granizo☔️. Pueden presentarse vientos…
Recuerda que se activó la Alerta Naranja y la Alerta Amarilla por lluvias fuertes 🌧️, actividad eléctrica🌩️ y posible caída de granizo☔️.
