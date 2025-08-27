Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Lluvias en la CDMX (otra vez): Alerta en todas las alcaldías por fuertes precipitaciones y caída de granizo

Emiten alerta por fuertes lluvias en la CDMX; consulta nuestro minuto a minuto sobre el clima para la tarde de este miércoles 27 de agosto 2025.

Notas
Salud y Educación
Escrito por: Ollinka Méndez
Compartir nota
Alerta en todas las alcaldías por fuertes lluvias en la CDMX y caída de granizo hoy 27 de agosto 2025
Se activó la alerta naranja en Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco por lluvias y granizo de hasta 49 mm.|IA

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco debido al pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles.

En estas demarcaciones se esperan precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros durante el periodo de las 12:15 de la tarde a la medianoche.

Además, se emitió una alerta amarilla para las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. Para estas zonas, se prevén lluvias de 15 a 29 milímetros y granizo en el mismo lapso.

EN VIVO

Pronóstico del clima en la CDMX

Esta tarde, la Ciudad de México tendrá un clima cálido a templado con cielo nublado.

Se ha emitido alerta naranja y amarilla por el pronóstico de lluvias fuertes, posibles tormentas eléctricas y granizo. Además, se esperan vientos con fuertes rachas en la capital.

MéxicoCDMXClima en México

Nota