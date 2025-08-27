Lluvias en la CDMX (otra vez): Alerta en todas las alcaldías por fuertes precipitaciones y caída de granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco debido al pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles.

En estas demarcaciones se esperan precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros durante el periodo de las 12:15 de la tarde a la medianoche.

Se activa Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 27/08/2025 en las demarcaciones de @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/op6B6qI0ja — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 27, 2025

Además, se emitió una alerta amarilla para las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. Para estas zonas, se prevén lluvias de 15 a 29 milímetros y granizo en el mismo lapso.

