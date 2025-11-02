Mayoría de las víctimas de la explosión en Hermosillo murieron por inhalación de humo: Fiscal de Sonora

El Fiscal General de Justicia de Sonora, Gustavo Salas Chávez, reveló que la mayoría de las víctimas del explosión en Hermosillo, fue por inhalación de gases tóxicos.

La causa de muerte de las víctimas del siniestro en la tienda de autoservicio fue informada a través de un video en las rede sociales de la fiscalía.

"Las condiciones por los que en su mayoría fallecieron fue por inhalación de gases tóxicos", explicó Gustavo Chávez.

Entrevista del Fiscal General de Justicia de Sonora, Gustavo Salas Chávez, sobre incendio en tienda de autoservicio en Hermosillo: pic.twitter.com/R452mC1Jg3 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 2, 2025

Sube el número de víctimas hospitalizadas por explosión en Hermosillo

Por su parte, la Fiscalía de Sonora reveló que el número de hospitalizaciones tras la tragedia en la tienda de autoservicio subió a 6 personas debido a un reingreso que ya había sido dado de alta.

El médico intensivista a cargo de los dos paciente en la Clínica del Noroeste, aseguró que las dos víctimas internadas en este lugar, no serían trasladadas a otra unidad fuera del estado.

*Actualización sobre el incendio en tienda de autoservicio en Hermosillo:*



-Según información proporcionada por la Secretaría de Salud, sube el número a 6 hospitalizados por un reingreso que ya habiendo sido dado de alta de la UMF 37 del IMSS volvió a solicitar valoración en el… pic.twitter.com/hfRwj4VDTv — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 2, 2025

VIDEO: Así fue la explosión en tienda de Hermosillo; deja 23 muertos

La explosión en la tienda de autoservicio en Hermosillo ocurrió durante la tarde del pasado 1 de noviembre 2025, dejando un saldo de 23 personas muertas y 11 lesionadas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora informó previamente que policías arribaron al inmueble para brindar apoyo en el centro de Hermosillo, donde se registró "la explosión de una tienda".

"Hasta el momento se tienen el registro de 23 personas fallecidas y 11 lesionadas que están siendo atendidas en diferentes hospitales de la ciudad. Lamentablemente, entre las víctimas se encuentran menores de edad", informó el gobernador Alfonso Durazo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora aseguró que el incendio en la tienda no es un atentado o algún evento relaciona con un hecho de violencia en contra de alguna persona general. La Fiscalía de Justicia de Sonora no ha revelado las causas por las que ocurrió la explosión en la tienda de descuentos.