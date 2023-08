¡Cuidado con estos deliciosos postres! Cofepris alerta sobre helados contaminados

Una alerta por helados contaminados ha sido emitida por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que informó a la población acerca de la contaminación de todo un lote de la marca de helados estadounidense, Soft Serve On The Go, cuyos productos se comercializan en el país.

A través de un comunicado fechado el pasado 18 de agosto (2023), la Cofepris solicitó a los consumidores mexicanos que eviten el consumo de esos helados. Esta alerta llegó luego de que la compañía Real Kosher Ice Cream retiró de manera voluntaria algunos de sus helados principalmente los de presentación de 8 onzas en Estados Unidos luego de que se detectara la bacteria Listeria monocytogenes en algunos sabores.

¿Cuáles sabores de helados están contaminados en Estados Unidos?

La Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), reveló la lista de los principales sabores de helados afectados, además de que recomendó no comprar además de hacer una denuncia sanitaria en el caso de que se conozca que algún establecimiento continúe vendiendo estos helados contaminados.

Entre los sabores que se recomienda no sean ingeridos por el público en general se encuentran los helados de sabores vainilla-chocolate, mantequilla de maní, caramelo-vainilla, vainilla-chocolate, fresa-mango y el de mantequilla de maní natural y ligera.

¿Qué es y qué causa la bacteria Listeria monocytogenes?

La Listeria monocytogenes es una bacteria que se desarrolla intracelularmente y causa la listeriosis. La listeriosis es una enfermedad transmitida por alimentos causada por la listeria monocytogenes, una bacteria que se encuentra en la tierra y el agua. Puede encontrarse en una variedad de alimentos crudos, además de en alimentos procesados y hechos con leche no pasteurizada.

Su tasa de mortalidad es de entre un 20 a 30 % y es más alta que prácticamente todas las restantes toxico-infecciones alimentarias. Entre sus principales síntomas que se pueden experimentar, se encuentran padecer un cuadro de fiebre, además de dolores musculares y estomacales como náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y hasta sufrir convulsiones.