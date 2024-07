“Que no se venga el agua”: La plegaria ante la amenaza del Río Pantepec en Veracruz

Las intensas lluvias que azotan Veracruz han provocado el aumento del caudal del Río Pantepec, poniendo en alerta a las comunidades que habitan en sus márgenes. Desde hace años, estas familias han vivido bajo la constante amenaza de inundaciones, lo que ha generado un profundo temor y una sensación de vulnerabilidad.

“Dios no lo quiera que llegue el agua aquí. Únicamente me encomiendo a Dios, le pido a Dios que no se venga más para acá el agua”, dice Virginia Argüelles, una de las vecinas a las que el Río Pantepec en Veracruz amenaza sin piedad.

“Pantepec”, un río que trae consigo miedo e incertidumbre

En los últimos años, el Río Pantepec ha demostrado ser una fuerza poderosa e impredecible, capaz de arrasar con todo a su paso durante sus crecidas. Durante 1999, 2018 y 2021, las inundaciones causaron estragos en las comunidades ribereñas, dejando pérdidas materiales y emocionales considerables.

“Pensé que iba a perder a mi familia”, relata Abraham Hernández, quien en ese entonces cuenta que su esposa se encontraba embarazada: “El agua subió tan rápido que no nos dio tiempo a salir. Tuvimos que subirnos al techo de una escuela para salvarnos”.

Piden a la población medir los riesgos de vivir a orillas de ríos

A pesar del peligro constante, muchas familias se resisten a abandonar sus hogares. La mayoría depende de la agricultura o la pesca para su sustento, y ven en el río una fuente de vida, a pesar de la amenaza que representa.

Pese a que las autoridades locales y estatales han hecho un llamado a la población a tomar medidas de precaución y estar alertas ante posibles crecidas del río, las comunidades exigen medidas de prevención eficaces y apoyo para enfrentar las situaciones de emergencia de manera más efectiva.

“No me quiero ir de aquí, ya me hallé a estar aquí, ¿qué dice? Para el tiempo que voy a vivir, Ya le pido a Diosito que de una vez me llame a cuentas”. De acuerdo con Protección Civil, seis estados tienen las zonas con más alto riesgo: Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí e Hidalgo.