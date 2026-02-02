¿Recibiste un mensaje para pagar multas? Podrías ser víctima de la estafa “smishing” en Guadalajara

¡Alerta en Jalisco! Si en los últimos días te ha llegado un mensaje de texto solicitando el pago urgente de multas de tránsito u otros servicios en Guadalajara, podrías estar ante una estafa conocida como “smishing” . Pero ¿cuál es su modus operandi?

Falsos mensajes de multas: así opera el fraude en Guadalajara

El Gobierno de Jalisco advirtió sobre una nueva modalidad de estafa digital que circula en el Área Metropolitana de Guadalajara y que ya ha afectado a varios ciudadanos.

El mensaje suele tener un tono alarmista que invita a “regularizar adeudos” para evitar recargos o sanciones. Sin embargo, esto es completamente falso, debido a que el gobierno no solicita pagos ni información personal a través de SMS.

Pero la estafa no inicia con leer el mensaje, sino al darle click al enlace que envían supuestamente para realizar el pago en línea.

Las víctimas son dirigidas a páginas falsas que imitan portales oficiales. Ahí se les solicita ingresar datos personales, bancarios o incluso descargar archivos maliciosos. En cuestión de minutos, los estafadores pueden robar información sensible de tu celular.

Autoridades han reiterado que ninguna institución gubernamental en Jalisco solicita pagos por SMS o WhatsApp, por lo que cualquier mensaje con estas características debe considerarse fraudulento.

¿Qué es el "smishing" y por qué es tan peligroso?

El " smishing " es una técnica que utilizan los ciberdelincuentes para robar datos personales, información bancaria o instalar malware en los dispositivos, a través de mensajes de texto o correos

Se hacen pasar por empresas oficiales, bancos o dependencias gubernamentales para generar confianza. Utilizan frases como “último aviso”, “evite recargos” o “acción inmediata requerida” para provocar miedo y urgencia.

El robo de información puede derivar en fraudes financieros, acceso no autorizado a cuentas, y violación a la privacidad de las víctimas.

Mensajes de texto falsos del gobierno: señales de alerta

¡Ojo! Existen varios indicios que pueden ayudarte a identificar un intento de "smishing":



Mensajes no solicitados que exigen pagos inmediatos

Enlaces sospechosos o acortados

Errores ortográficos o redacción poco profesional

Tono alarmista o amenazas de sanción

Solicitud de datos personales o bancarios

Si detectas alguna de estas señales, no respondas ni abras el enlace. Incluso si puedes, denuncia el número como spam.

Recuerda que en México, las instituciones legítimas, como bancos o gobiernos, no solicitan información personal ni pagos a través de mensajes de texto. Ante cualquier duda, acude directamente a los portales oficiales o líneas de atención autorizadas.

