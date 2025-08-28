¡Al ritmo norteño! Crean corrido de la pelea entre Alito y Noroña en el Congreso (VIDEO)

La arena política mexicana no deja de sorprendernos, pues tras la confrontación entre el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, y el polémico presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, trascendió las tribunas para inmortalizarse en un corrido.

Así fue la discusión entre “Alito” Moreno y Fernández Noroña en la Comisión Permanente

Ambos legisladores pasaron de lanzarse insultos hasta llegar a una pelea de manotazos y jaloneos. Todo fue provocado por el senador de Morena, Fernández Noroña, quien no respetó, como es su costumbre, los temas agendados. Los priistas le reclamaron y fue cuando Noroña empujó a Alejandro Moreno y el priista respondió a los empujones del senador Noroña. Luego se dio un intercambio de manotazos; se trata de la primera vez que se registran golpes directos entre legisladores.

¡Tensión máxima en la Comisión Permanente!@alitomorenoc y @fernandeznorona protagonizaron un episodio de tensiones que llegó a los empujones en la tribuna de la Casona de Xicoténcatl.



¡Tensión máxima en la Comisión Permanente!@alitomorenoc y @fernandeznorona protagonizaron un episodio de tensiones que llegó a los empujones en la tribuna de la Casona de Xicoténcatl.

Inventan corrido de pelea “Alito vs. Noroña”

El corrido, titulado “El Corrido de Alito vs. Noroña”, narra con el estilo característico de los corridos, el reciente enfrentamiento verbal entre ambos políticos. La canción aborda el tenso encuentro en la Comisión Permanente del Congreso, donde las acusaciones mutuas fueron sumamente criticadas.

La canción es una alusión directa a las acusaciones de Fernández Noroña contra Lilly Téllez y la postura del PAN, que ha generado un efecto dominó en el debate público. Asimismo, el corrido refiere a la polémica reciente de la casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán del presidente del Senado.

Después de la viralización del video de la pelea, ambos políticos ofrecieron sus versiones de los hechos. Moreno Cárdenas justificó su reacción acusando a Noroña de “cobarde” y de faltarle al respeto a legisladoras. Alito aseguró que su arrebato fue una respuesta a lo que consideró un comportamiento irrespetuoso. El líder del PRI enfatizó que no se dejará amedrentar y que continuará “defendiendo de frente” su posición y la de su partido.

Por su parte, Fernández Noroña afirmó que presentó una denuncia y solicitará el desafuero de los legisladores que, según él, lo agredieron.