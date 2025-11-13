¡CDMX se paraliza este 15 de noviembre! Alternativas viales por la marcha Generación Z
Este sábado habrá cierres masivos en CDMX por la movilización juvenil. Consulta las alternativas viales que realmente te pueden salvar del tráfico.
La Ciudad de México se prepara para una de las movilizaciones juveniles más grandes de los últimos años. Este sábado 15 de noviembre, la Generación Z tomará las calles para exigir seguridad, transparencia gubernamental y mejores oportunidades.
La protesta —organizada principalmente en redes sociales— anticipa una afluencia masiva que impactará la movilidad desde primeras horas del día.
Horario, punto de reunión y recorrido de la Marcha de la Generación Z
Las autoridades ya confirmaron cierres, desvíos, presencia policial y restricciones en el Centro Histórico. Por ello, si planeas circular por la zona ese día, conocer las rutas alternas será clave para evitar contratiempos y reducir el caos vial que podría extenderse varias horas.
La concentración de manifestantes comenzará a partir de las 10:00 horas, con el punto de reunión oficial en el Ángel de la Independencia. A las 11:00 de la mañana está programado el avance del contingente rumbo al Zócalo.
La ruta confirmada es la siguiente:
- Ángel de la Independencia
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida 5 de Mayo
- Zócalo capitalino
El arribo a la Plaza de la Constitución se prevé entre las 13:00 y 14:00 horas, dependiendo del tamaño de los grupos participantes.
🚨 Están hartos de vivir en un país corrupto e inseguro— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 13, 2025
Este sábado 15 de noviembre ha sido convocada una marcha masiva en la Ciudad de México bajo la etiqueta "Generación Z México". El motivo principal es expresar el "hartazgo colectivo" de la juventud mexicana ante la… pic.twitter.com/0GfS02jXaz
Calles cerradas y afectaciones viales por la movilización de este 15 de noviembre
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un operativo especial de tránsito. Estos serán los puntos con cierres parciales, totales o intermitentes:
- Paseo de la Reforma, entre Diana Cazadora y Bucareli
- Avenida Juárez, incluyendo las inmediaciones de Bellas Artes
- Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Juárez y 5 de Mayo
- Avenida 5 de Mayo y calles aledañas al Zócalo
- 20 de Noviembre y Pino Suárez, con acceso controlado al primer cuadro
Además, ya se colocaron vallas metálicas de tres metros alrededor de Palacio Nacional y calles como Moneda y Corregidora, lo que limita aún más la circulación peatonal y vehicular.
Alternativas viales para este sábado 15 de noviembre en CDMX
Para reducir el impacto del bloqueo Reforma–Centro Histórico, la SSC sugiere utilizar:
- Circuito Interior (norte–sur)
- Avenida Chapultepec y Río de la Loza
- Eje 1 Norte
- Eje 1 Oriente (Circunvalación)
- José María Izazaga
- Fray Servando Teresa de Mier
También se recomienda optar por transporte público, especialmente Metro y Metrobús, aunque estaciones como Zócalo/Tenochtitlán, Bellas Artes e Hidalgo podrían tener cierres temporales por seguridad.