¡CDMX se paraliza este 15 de noviembre! Alternativas viales por la marcha Generación Z

La Ciudad de México se prepara para una de las movilizaciones juveniles más grandes de los últimos años. Este sábado 15 de noviembre, la Generación Z tomará las calles para exigir seguridad, transparencia gubernamental y mejores oportunidades.

La protesta —organizada principalmente en redes sociales— anticipa una afluencia masiva que impactará la movilidad desde primeras horas del día.

Horario, punto de reunión y recorrido de la Marcha de la Generación Z

Las autoridades ya confirmaron cierres, desvíos, presencia policial y restricciones en el Centro Histórico. Por ello, si planeas circular por la zona ese día, conocer las rutas alternas será clave para evitar contratiempos y reducir el caos vial que podría extenderse varias horas.

La concentración de manifestantes comenzará a partir de las 10:00 horas, con el punto de reunión oficial en el Ángel de la Independencia. A las 11:00 de la mañana está programado el avance del contingente rumbo al Zócalo.

La ruta confirmada es la siguiente:



Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Zócalo capitalino

El arribo a la Plaza de la Constitución se prevé entre las 13:00 y 14:00 horas, dependiendo del tamaño de los grupos participantes.

🚨 Están hartos de vivir en un país corrupto e inseguro



Este sábado 15 de noviembre ha sido convocada una marcha masiva en la Ciudad de México bajo la etiqueta "Generación Z México". El motivo principal es expresar el "hartazgo colectivo" de la juventud mexicana ante la… pic.twitter.com/0GfS02jXaz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 13, 2025

Calles cerradas y afectaciones viales por la movilización de este 15 de noviembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un operativo especial de tránsito. Estos serán los puntos con cierres parciales, totales o intermitentes:



Paseo de la Reforma, entre Diana Cazadora y Bucareli

Avenida Juárez, incluyendo las inmediaciones de Bellas Artes

Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Juárez y 5 de Mayo

Avenida 5 de Mayo y calles aledañas al Zócalo

20 de Noviembre y Pino Suárez, con acceso controlado al primer cuadro

Además, ya se colocaron vallas metálicas de tres metros alrededor de Palacio Nacional y calles como Moneda y Corregidora, lo que limita aún más la circulación peatonal y vehicular.

Alternativas viales para este sábado 15 de noviembre en CDMX

Para reducir el impacto del bloqueo Reforma–Centro Histórico, la SSC sugiere utilizar:



Circuito Interior (norte–sur)

Avenida Chapultepec y Río de la Loza

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente (Circunvalación)

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

También se recomienda optar por transporte público, especialmente Metro y Metrobús, aunque estaciones como Zócalo/Tenochtitlán, Bellas Artes e Hidalgo podrían tener cierres temporales por seguridad.