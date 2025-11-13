Logo InklusionSitio accesible
¡CDMX se paraliza este 15 de noviembre! Alternativas viales por la marcha Generación Z

Este sábado habrá cierres masivos en CDMX por la movilización juvenil. Consulta las alternativas viales que realmente te pueden salvar del tráfico.

vista de la cdmx
¡Atención a los cortes viales!|Redes sociales.
Escrito por: Felipe Vera
La Ciudad de México se prepara para una de las movilizaciones juveniles más grandes de los últimos años. Este sábado 15 de noviembre, la Generación Z tomará las calles para exigir seguridad, transparencia gubernamental y mejores oportunidades.

La protesta —organizada principalmente en redes sociales— anticipa una afluencia masiva que impactará la movilidad desde primeras horas del día.

Horario, punto de reunión y recorrido de la Marcha de la Generación Z

Las autoridades ya confirmaron cierres, desvíos, presencia policial y restricciones en el Centro Histórico. Por ello, si planeas circular por la zona ese día, conocer las rutas alternas será clave para evitar contratiempos y reducir el caos vial que podría extenderse varias horas.

La concentración de manifestantes comenzará a partir de las 10:00 horas, con el punto de reunión oficial en el Ángel de la Independencia. A las 11:00 de la mañana está programado el avance del contingente rumbo al Zócalo.

La ruta confirmada es la siguiente:

  • Ángel de la Independencia
  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Avenida 5 de Mayo
  • Zócalo capitalino

El arribo a la Plaza de la Constitución se prevé entre las 13:00 y 14:00 horas, dependiendo del tamaño de los grupos participantes.

Calles cerradas y afectaciones viales por la movilización de este 15 de noviembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un operativo especial de tránsito. Estos serán los puntos con cierres parciales, totales o intermitentes:

  • Paseo de la Reforma, entre Diana Cazadora y Bucareli
  • Avenida Juárez, incluyendo las inmediaciones de Bellas Artes
  • Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Juárez y 5 de Mayo
  • Avenida 5 de Mayo y calles aledañas al Zócalo
  • 20 de Noviembre y Pino Suárez, con acceso controlado al primer cuadro

Además, ya se colocaron vallas metálicas de tres metros alrededor de Palacio Nacional y calles como Moneda y Corregidora, lo que limita aún más la circulación peatonal y vehicular.

Alternativas viales para este sábado 15 de noviembre en CDMX

Para reducir el impacto del bloqueo Reforma–Centro Histórico, la SSC sugiere utilizar:

  • Circuito Interior (norte–sur)
  • Avenida Chapultepec y Río de la Loza
  • Eje 1 Norte
  • Eje 1 Oriente (Circunvalación)
  • José María Izazaga
  • Fray Servando Teresa de Mier

También se recomienda optar por transporte público, especialmente Metro y Metrobús, aunque estaciones como Zócalo/Tenochtitlán, Bellas Artes e Hidalgo podrían tener cierres temporales por seguridad.

