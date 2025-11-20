“El 20 de noviembre armaré una balacera": Alumno amenaza con tiroteo en Instituto de Valle Arizpe y activa operativo

Una amenaza de tiroteo en redes sociales encendió las alertas en el Instituto Valle Arizpe, en Saltillo, Coahuila, luego de que un alumno de secundaria publicara un mensaje en el que advertía sobre un posible ataque armado dentro del plantel. El contenido, detectado por personal docente, activó de inmediato los protocolos internos de seguridad y derivó en la intervención de autoridades especializadas para garantizar la integridad de la comunidad escolar.

Alumno lanza amenaza de tiroteo en Instituto Valle Arizpe, pero docentes y autoridades evitan tragedia

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, el mensaje había sido publicado días antes y hacía referencia a una supuesta agresión planeada para HOY 20 de noviembre.

Ante ello, directivos y maestros implementaron una revisión preventiva tipo "operación mochila", con el objetivo de descartar el ingreso de objetos que pudieran representar riesgo. La escuela informó que, una vez concluida la verificación, las actividades continuaron de manera regular.

Policía cibernética identifica al alumno responsable y explicó que todo era una broma

La advertencia fue turnada a la Policía Cibernética, que realizó un rastreo digital para identificar al presunto responsable. Tras esta labor, el alumno señalado fue localizado y acudió acompañado por sus padres ante la autoridad correspondiente.

Durante la entrevista inicial, el joven aseguró que se trataba de una broma; sin embargo, al contener el mensaje una amenaza directa contra el plantel y el personal docente, se abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades.

Colegio lanza recomendación a padres tras amenaza de tiroteo de un alumno en Valle Arizpe

En un comunicado interno dirigido a los padres de familia, la directora del instituto confirmó que el estudiante se encuentra bajo resguardo de las autoridades mientras avanza el procedimiento. También exhortó a los tutores a mantener supervisión constante sobre el uso de redes sociales por parte de sus hijos, recordando que algunas plataformas están restringidas por el reglamento escolar debido a su alcance y potencial riesgo.

El Instituto Valle Arizpe, ubicado en la zona de Emilio Carranza y Cristóbal Colón, reiteró que la coordinación con las autoridades permitió restablecer la normalidad y confirmó que no existen indicios de peligro para alumnos, maestros o personal administrativo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: BALACERA CERCA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DESATA PÁNICO EN CULIACÁN, SINALOA