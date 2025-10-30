VIDEO: Balacera cerca de la Facultad de Agronomía desata pánico en Culiacán, Sinaloa

La tranquilidad del sur de Culiacán se rompió la tarde del 29 de octubre, cuando un ataque armado cerca de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) provocó momentos de pánico entre estudiantes y personal académico. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la balacera entre criminales y elementos de la Guardia Nacional ocurrió sobre la carretera Culiacán–Eldorado.

¿Qué pasó durante la balacera cerca de la Facultad de Agronomía en Culiacán?

Las primeras versiones señalan que sujetos armados abrieron fuego contra una patrulla de la Guardia Nacional que realizaba un rondín de seguridad por la zona. Los uniformados respondieron al ataque y lograron repeler la agresión sin que se registraran elementos heridos.

Sin embargo, el intercambio de disparos generó alarma en la comunidad universitaria, que tuvo que refugiarse en los edificios del campus mientras se escuchaban las detonaciones.

Videos difundidos en redes sociales muestran a jóvenes corriendo y buscando resguardo, mientras se oyen las ráfagas de armas automáticas en el fondo. De inmediato, corporaciones estatales y federales implementaron un operativo de seguridad para proteger a la población y ubicar a los responsables, quienes habrían arrojado ponchallantas para escapar del lugar.

Operativo tras la balacera en Culiacán: qué se sabe sobre los responsables

La Secretaría de Seguridad Pública informó que se desplegó apoyo del Grupo Interinstitucional, integrado por fuerzas estatales, municipales y federales, para mantener vigilancia en la zona y restablecer el orden. El área fue acordonada por peritos y agentes ministeriales que iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se han confirmado detenciones relacionadas con el ataque, pero las autoridades continuaron los patrullajes en comunidades cercanas a la carretera Culiacán–Eldorado. El vehículo oficial que recibió los impactos de bala fue retirado del sitio y quedó bajo resguardo del Ministerio Público.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada por medios oficiales y a extremar precauciones en circunstancias que puedan poner en peligro su vida.