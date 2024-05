¡Ir a estudiar, un desafío! Alumnos de Chiapas, en el olvido; estudian en condiciones precarias

En Chiapa de Corzo, Chiapas, un derecho como lo es estudiar es un desafío. En la secundaria Guadalupe Victoria, se magnifica el reto, pues los jóvenes alumnos deben hacerle frente a varias adversidades.

Una de las aulas del colegio, perteneciente al primero ‘D’, fue apodada el ‘Gallinero', pues el calor es extremo, al punto en que decidieron turnarse para que cada grupo lo use una vez por semana.

Alumnos del colegio también narran a Fuerza Informativa Azteca cómo se las ingenian para hacerle frente a los problemas diarios que arrastra la secundaria.

“Las sillas estaban llenas de polvo, llenísimas, con el trapo le quitamos el polvo”, explicó la estudiante Jimena Montejo.

¿Y dónde quedó el apoyo a los estudiantes?

Desde 2014 habilitaron esta escuela, con este salón apodado el ‘Gallinero’ que hicieron los padres de familia, mismo que había quedado en el olvido porque las autoridades ya estaban construyendo; sin embargo, durante la pandemia, frenaron la obra.

El problema fue que después del confinamiento, los nuevos estudiantes siguieron llegando y tuvieron que usarlo de nuevo.

En la secundaria, ya prácticamente se quedaron sin espacio para más alumnos, pero la demanda de estudiantes sigue creciendo y el espacio del ‘Gallinero’ se tendrá que seguir usando el próximo ciclo escolar, pues se espera que haya más grupos.

“Tenemos la obligación de aceptar a los alumnos que necesiten su educación básica, Pero, pues no es digno”, detalló el docente, Gustavo Samayoa, al tiempo en que se puede observar cómo la construcción del recinto fue realizada con materiales básicos como mallas, láminas y piso de piedra.

| Pexels

Esta no es la única carencia, pues las diez aulas funcionales son un horno, a más de 38 grados, no todas pueden tener los ventiladores encendidos, porque la potencia de la energía eléctrica, no aguanta.

“Es mucho calor y ahorita, hace rato me empezó a arder la cara, ya hace ratito me fui a echar agua”, reveló Erick Cruz.

Al tiempo, en la investigación realizada por Azteca Noticia, también quedó en evidencia la falta de maestros en el plantel educativo.

“Nos atrasamos, ejemplo, ahorita nos tocaría tutoría, pero no tenemos profe y nos atrasamos en el tema”, expresó la alumna Sofía Moreno.

Aun así ponen todo su empeño para aprender, los pocos maestros lo hacen para enseñar, y que, por cierto, a muchos de ellos, les deben sueldos desde 2017.

Alumnos y sus papás protestaron ante la subsecretaría de Educación Federalizada exigiendo aulas dignas y clases, ahora esperan respuesta de las autoridades, pues, aunque ya midieron el terreno para construir, falta que aprueben el presupuesto.