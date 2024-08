Violencia en la Sierra de Chiapas: decenas de desplazados y 300 mil alumnos sin clases

Una historia de nunca acabar lo que se vive en comunidades de la frontera y Sierra de Chiapas; por la ola de violencia que se ha disparado en la región, al menos 300 mil niños y niñas se quedaron sin poder regresar a clases.

A esta problemática se suma el desplazamiento forzado al que han sido sometidas familias enteras, por la narcoviolencia que ha azotado a la región desde hace semanas, especialmente en Chicomuselo y Chenalhó.

CNTE: Miles de alumnos sin clases por la violencia en Chiapas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó el 26 de agosto, que poco más de 300 mil alumnos de educación básica de regiones como la Sierra de Chiapas y su frontera se quedaron sin regresar clases ante la situación que si vive en algunas comunidades controladas por la violencia del crimen organizado.

Si bien no se tiene el conteo exacto de los alumnos que no pudieron iniciar el ciclo escolar 2024-2025, no se puede negar la agravante situación que se vive por la narcoviolencia , que además influye en la deserción escolar, explicó Armando Falconi, representante de la Comisión Política de la Asamblea Estatal Democrática (AED) de la CNTE.

La desaparición y hostigamiento a los maestros y el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado, también han sido factores determinantes para afectar el regreso a clases; principalmente en Chicomuselo, Amatenango de la Frontera, La Concordia y otros municipios del centro y frontera de Chiapas, explicó Falconi.

#Chiapas | Uno de cada cuatro niños no pudieron regresar a clases por la #violencia en la entidad.



Además, desplazamientos de cientos de familias afectan la ya crítica situación; en Tuxtla Gutiérrez hay más de 500 personas sin hogar.@Alberto_Chame nos cuenta en #LosRuizLara pic.twitter.com/LVkKlVUwTr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 27, 2024

Desplazamiento forzado: La dura realidad de la violencia en Chiapas

La violencia en Chiapas continúa cobrando un alto precio a la población, quienes se ven obligadas a abandonar sus hogares. A principios de agosto, 800 personas provenientes de la comunidad La Esperanza del municipio de Chenalhó tuvieron que huir de los enfrentamientos armados.

Mientras que los pobladores de las localidades de Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Concordia, Motozintla, El Porvenir han tenido que huir de su propio país con rumbo a la frontera de México-Guatemala; al no soportar más la violencia a la que se ha sumido la región.

Mientras que en Tuxtla Gutiérrez, han arribado alrededor de 500 personas provenientes de Chicomuselo, tras un éxodo en el municipio.

Una adolescente de secundaria desplazada de #CHICOMUSELO en algún lugar de #Chiapas, me manda esta carta en la que narra todo lo que ha vivido y sufrido desde que empezó la violencia y la lucha de dos carteles en su pueblo.

Cuenta todo lo que vivía antes de la guerra y añora… pic.twitter.com/szPxHhVI2c — Isaín Mandujano (@isain) August 26, 2024

¡Más alumnos sin clases! Esta es la razón de por qué en Huejutla tampoco regresaron a las aulas

Alrededor de 70 niños se quedaron sin regresar a clases en las comunidades indígenas de Coamila y Rancho Nuevo en Huejutla, Hidalgo; la razón principal es porque las familias de estos alumnos profesan religiones diferentes a la católica.

Tras ser expulsados de la escuela, los padres de familia han tenido que improvisar para que los alumnos puedan estudiar, ya sea en el suelo o en bancas rotas.

Gracias al apoyo de una maestra voluntaria, los alumnos han podido seguir al corriente con sus estudios; sin embargo, la esperanza de regresar a las aulas se vuelve cada vez más lejana, ya que la comunidad católica les exige pagar cuotas comunitarias, a pesar de las condiciones en las que viven.