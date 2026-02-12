Mono araña en acto oficial desata polémica en Ocotlán, Jalisco

Un video difundido en redes sociales mostró a la regidora de Ocotlán, Jalisco, Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, quien acudió en representación de la presidenta municipal, Deysi Ángel Hernández, llegando a un evento en la explanada de la Casa de la Cultura acompañada de un mono araña, especie protegida en México.

En las imágenes, el primate aparece abrazado a la edil, vistiendo un suéter rosa y sujeto con un arnés y una correa. En un momento del video, la funcionaria le da un manotazo para controlarlo, ya que el animal lloraba, lo que incrementó las críticas en redes sociales.

Mono araña, especie protegida por la ley ambiental

En México, los monos araña están protegidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 , que cataloga a diversas especies en riesgo. De acuerdo con especialistas, estas especies enfrentan amenazas como la pérdida de selva, la fragmentación de su hábitat y el tráfico ilegal de fauna.

Luis Alberto Cayo, director de la Unidad de Manejo de Fauna Silvestre, explicó que ambas especies de mono araña presentes en el país están clasificadas en categoría de riesgo.

“Están amenazadas debido a la pérdida de selva y la segmentación del hábitat, y obviamente por el tráfico de fauna. Por eso están protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010”, señaló.

El especialista agregó que estos animales cuentan con programas de conservación enfocados en restaurar corredores biológicos, reducir la cacería y evitar la tenencia y transportación indebida. Además, advirtió que prácticas como vestirlos con ropa o pañales pueden provocarles problemas graves de salud, especialmente en la piel.

🚨 POLÉMICA EN OCOTLÁN: Regidora Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, en representación de la presidenta municipal, llega a evento cultural en la explanada de la Casa de la Cultura con un mono araña (especie en peligro de extinción y protegida por ley).



El primate se mueve… pic.twitter.com/2RZ9OXwAyQ — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) February 11, 2026

Posibles implicaciones legales por llevar un mono araña

El caso no solo generó indignación social, sino también cuestionamientos legales. El Artículo 420 del Código Penal Federal establece que quien capture, posea, transporte o comercialice especies silvestres protegidas sin autorización puede enfrentar penas de hasta nueve años de prisión, además de multas que pueden alcanzar los 320 mil pesos.

Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades ambientales iniciaron alguna investigación formal para determinar la procedencia del ejemplar ni si existía permiso para su posesión.

Regidora de Ocotlán responde a críticas

Tras la viralización del video, la regidora Silvia Villarruel publicó un mensaje en sus redes sociales para justificar lo ocurrido. En el texto indicó que el mono no es de su propiedad, sino de una persona que se encontraba presente en el evento. Añadió que, debido al cariño que siempre ha tenido hacia los animales , decidió acercarse e interactuar con él.

Sin embargo, el argumento no frenó la polémica. Usuarios en redes cuestionaron la legalidad de la tenencia del primate y señalaron la responsabilidad pública que implica ocupar un cargo de representación.

Especialistas insisten en que los monos araña no son mascotas y que su manipulación fuera de entornos autorizados puede representar riesgos tanto para el animal como para las personas.