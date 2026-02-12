Niño y su padre duranguenses desaparecen en Sinaloa; su última conexión fue en El Verde, Concordia

La desaparición de Saúl Antonio Graciano García, un adolescente de apenas 13 años, y su padre Saúl Jaime Graciano González, de 35 años, mantiene en alerta a colectivos de búsqueda y a sus familiares, luego de que se diera a conocer el hallazgo de más fosas clandestinas en El Verde, en el municipio de Concordia.

Mismo lugar donde se encontraron los cuerpos de 10 mineros secuestrados en enero de 2025 por un grupo armado.

Desaparecen padre e hijo en Sinaloa con destino a Durango

Saúl Antonio y Saúl Jaime, ambos de Durango, fueron reportados como desaparecidos desde el 17 de diciembre de 2025, cuando regresaban a su lugar de origen tras haber salido de Los Mochis, Sinaloa.

De acuerdo con información proporcionada por colectivos de búsqueda, padre e hijo mantuvieron comunicación con su familia desde Mazatlán , donde aseguraron que todo estaba bien.

Sin embargo, nunca llegaron a su destino y desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos. Pero a casi dos meses de lo ocurrido, madres buscadoras informaron que la última geolocalización del teléfono celular del adolescente marcó en El Verde. A partir de ahí, se perdió la conexión.

Este dato resulta alarmante, ya que en los últimos días en esta zona se han localizado fosas clandestinas y restos humanos. Donde al menos cinco de los cuerpos corresponden a trabajadores de una empresa minera canadiense que fueron secuestrados; sin embargo, hasta el momento suman ya 14 cuerpos localizados en el área.

Más de 50 duranguenses permanecen desaparecidos en Sinaloa

Al ser cuestionado por diversos medios de comunicación, el Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas en Durango, Carlos Burciaga Rosales, informó que existen alrededor de 50 personas originarias de Durango en calidad de desaparecidas en el estado de Sinaloa.

Lo que ha obligado a las autoridades a trabajar de manera coordinada con instancias de este estado, así como con Zacatecas, debido a la proximidad geográfica.

Respecto al caso de Saúl Antonio y su padre, el funcionario señaló que la información sobre la última señal del celular proviene de colectivos, y ya fue integrada a la investigación, aunque será la Fiscalía quien la corroboré.

Hallazgo de cuerpos en El Verde, Concordia

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que recientemente fueron localizados dos cuerpos más en la comunidad de El Verde, lo que eleva a 14 el número de víctimas encontradas en esa área hasta el momento.

A una semana de este hallazgo, los trabajos de búsqueda continúan. Pero en el lugar, permanecen familias con personas desaparecidas con la esperanza de obtener información, ante el hermetismo de las propias autoridades.

Entre ellas se encuentra la madre de Carlos Emilio Galván , joven desaparecido en 2025 tras acudir al baño de un bar en Mazatlán. Su madre incluso promovió un amparo para exigir información sobre los restos localizados en Concordia, recurso que fue negado por un juez, lo que incrementó la indignación de las familias.

