Américo Villarreal no puede quedarle mal al pueblo de Tamaulipas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dijo satisfecho por la resolución del Tribunal electoral que avaló la victoria de Américo Villarreal como gobernador electo de Tamaulipas.

El Presidente dijo durante la mañanera de hoy que el actor principal para que Américo Villarreal obtuviera la gubernatura de Tamaulipas fue el pueblo, ya que debido a la participación en las elecciones pasadas se evitó un fraude.

#EnLaMañanera | En el día después de que el #TEPJF validó la elección para renovar la gubernatura de Tamaulipas donde ganó el morenista Américo Villareal, la celebración llegó a Palacio Nacional pic.twitter.com/gtCQUTSjtq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 29, 2022

“Se respeta la voluntad del pueblo de Tamaulipas, eso es bueno, yo creo que se avanzó en el terreno democrático, se debe fundamentalmente al pueblo de Tamaulipas, no voy a dejar de reconocer que aún en un ambiente de intimidación y de violencia, salieron a votar y ahí estuvieron haciendo filas y fue el estado con mayor participación ciudadana en las elecciones de gobernador”, dijo AMLO.

“Estoy seguro que sabe de la responsabilidad que tiene ,no puede fallar, no puede quedarle mal al pueblo de Tamaulipas, tiene que hacer un gobierno ejemplar y nosotros lo vamos ayudar en todo, vamos a que continúe todos los programas y otros más”, sostuvo.

En respuesta, aseguró, hubo una “guerra” en contra de Américo Villarreal, que de no ser una “gente decente” no hubiera aguantado las presiones.

“Quién fue el actor principal, el pueblo de Tamaulipas y lo segundo, que se contó con un candidato como Américo Villareal, una gente recta, limpia, una buena persona porque si no se lo acaban… aguantó por su trayectoria de gente buena, íntegra, cualquier otro no aguanta una guerra sucia, como la que se echó andar estoy muy satisfecho”,

Asunto de Cabeza de Vaca corresponde a fiscalía: AMLO

El Presidente reiteró su satisfacción de la actuación de los fiscales, quienes aseguró también tenían presiones e intereses de por medio, pero confía en que Américo Villarreal realice un buen trabajo porque es un hombre con arrojo.

En cuanto al gobernador saliente Francisco García Cabeza de Vaca dijo que su gobierno no se caracteriza por la persecución por lo que corresponde a la fiscalía integrar investigaciones en su contra.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que corresponde a la Fiscalía General de la República revisar si el todavía gobernador de #Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene cuentas pendientes con la justicia. pic.twitter.com/ZN4LfXlgLG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 29, 2022

“Acerca de la situación del gobernador que sale, esto corresponde a las autoridades, tiene que ver con la fiscalía o con las instancias donde pueden haber denuncias, nosotros no perseguimos a nadie no es mi fuerte la venganza y además, considero que esas prácticas restan autoridad moral, política, que siempre se de conformidad con la ley, que no se fabriquen delitos, que se actúe con rectitud, con la verdad, siempre.Es bastante la responsabilidad del doctor, es como un hombre prudente, también un hombre con arrojo y buenas intenciones, deseo que sea un buen gobernante”, concluyó.